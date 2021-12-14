الشرقية للدخان: طرح سجائر دافيدوف العام المقبل.. 20 سيجارة بـ32 جنيها

كشف هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، «إيسترن كومباني» المملوكة للدولة، عن أنه لا يوجد أي منافس لشركته على الرخصة الحديدة الخاصة بطرح سجائر إلكترونية في السوق المصري، سوى شركة واحدة «المتحدة»، مشيرًا إلى أن شركته دخلت مناقصة لإنتاج السجائر الإلكترونية بجانب السجائر التقليدية.

وأضاف «أمان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشرقية للدخان تستهدف في نطاق خطتها التوسعية للعام المالي المقبل، نمو حصتها السوقية بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2% على الأقل من مبيعاتها في مصر، حيث تبلغ النسبة الحالية 75 إلى 77%.

وصرح بأن حجم المبيعات المستهدفة للشركة هو 75 مليار جنيه سنوياً، للعام المالي الحالي، أي بزيادة سنوية قادرة على تغطية الطلب الموجود في مصر.

علبة سجائر بحجم أقل وسعر 32 جنيها

كما كشف عن اعتماد الخطة التوسعية لإيسترن كومباني على استغلال مساحات غير مستغلة من المجمع الصناعي التابع لها، والبالغ 350 فدانًا، ليصل إلى طاقته التشغيلية القصوى وبأفضل كفاءة ممكنه للمساحة.

واستطرد الرئيس التنفيذي الشرقية للدخان: «من الأفضل التوسع الداخلي قبل التفكير في توسعات خارجية، والمجمع الصناعي للشركة قادر على استيعاب خطة الشركة الطموحة، حيث يعد أكبر مجمع صناعي في منطقة الشرق الأوسط».

وأكد «أمان» أن المنتج الجديد للشركة، علبة سجائر «دافيدوف» عبارة عن 20 سيجارة بحجم أقل وسعر 32 جنيها، سيتم طرحها في السوق المصري خلال 2022، كاشفاً عن أنه من المخطط عدم تصنيعها محليا في البداية والاعتماد على الاستيراد، وذلك حتى قياس مدى الإقبال عليها ومعرفة حجم الطلب المتوقع، يلي ذلك مرحلة الاستثمار في إنتاجها محلياً.

75 مليار جنيه مستهدفة العام المقبل

وأشار أمان إلى أن شركته تهتم بتنفيذ سياسات واستراتيجيات الدولة، خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي مؤكدًا على أن الشرقية للدخان تعد أكبر شركة استهلاكية في مصر، وحجم أعمالها أكبر حتى من أكبر 5 إلى 6 شركات استهلاكية والتي لا يتعدى حجم أعمالها مجتمعة 60% من حجم أعمال الشرقية للدخان.

كما كشف «أمان» عن أن حجم الكاش اليومي للشركة، خلال 4 دورات، ما يوازي مليار جنيه في اليوم، مشددًا على نظرة شركته إلى اتجاه الدولة في التحسن والسعي نحو التحول الرقمي وحرصها على الاقتصاد ككل أن يسير في الاتجاه الصحيح.