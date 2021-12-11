استقرار أسعار الذهب.. وخبراء يتوقعون سيناريوهات جديدة للمعدن النفيس

استقر سعر الذهب، اليوم السبت 11 ديسمبر 2021، بعد أن أغلقت البورصات العالمية تعاملاتها أمس على ارتفاع.

ويتأثر المعدن النفيس بعدة عوامل منها أسعار الفائدة المنخفضة والتضخم، والأزمات الاقتصادية، وتترقب الأسواق سعرا جديدا للذهب خلال الساعات القليلة المقبلة.

سعر الذهب محليًا

شهد سعر الذهب استقرارًا خلال تعاملات اليوم السبت 11 ديسمبر، إذ وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 بنحو 895 جنيهًا بداية التعاملات، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 783 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 671 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 6 آلاف و264 جنيهًا.

سعر الذهب عالميا

واستقر جرام الذهب عالميا بداية التعاملات اليومية، إذ سجل عيار 24 عالميًا سعر 75.31 دولار.

كما سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 52.54 دولار، فيما بيع عيار 21 بسعر 50.15 دولار، وبلغ عيار 18 نحو 42.98 دولار، كما سجلت الأوقية سعر 1.782.90 دولار.

وأغلقت البورصات العالمية تعاملاتها أمس الجمعة على ارتفاع في المعاملات الفورية 0.5%، بنحو 1783.91 دولار للأونصة، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1786.90 دولار.

وتترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر في 14-15 ديسمبر.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 22.12 دولارا للأونصة.

وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 941.37 دولار، متجها نحو تحقيق أول زيادة أسبوعية في أربعة أسابيع. وتراجع البلاديوم 2.7 بالمئة إلى 1763.07 دولار.

السيناريوهات المتوقعة للمعدن النفيس

ووضع خبراء في سوسيتيه جنرال، سيناريوهات أخرى يتعافى فيها الاقتصاد وينخفض فيها الذهب إلى 1700 دولار، وأخرى يرتفع فيها الذهب إلى 2100 دولار وينهار فيها الاقتصاد العالمي.

في السيناريو الأساسي لسوسيتيه جنرال سيصل الذهب لسعر 1900 دولار، رغم إعادة تعيين باول محافظا للفيدرالي الأمريكي، لكن الاقتصاديين لا يتوقعون رفع أسعار الفائدة قبل الربع الثاني من عام 2022 حيث تؤثرسعر الفائدة على تحركات سعر الذهب عالميا سواء بالانخفاض او الارتفاع