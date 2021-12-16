افتتاح مركز تكنولوجيا المعلومات وكوبري جديد للمشاة بجامعة عين شمس (صور)

افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، اليوم، مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس، بحضور المهندس رأفت الهندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، والمهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صالح هاشم، والدكتور حسين عيسى رئيسا جامعة عين شمس سابقا.

المركز يشهد تطورا الفترة المقبلة تماشيا مع التحول الرقمي

وأعرب الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عن سعادته البالغة بافتتاح مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة بعد تجديده، والذي يمثل قفزة تكنولوجية مهامة للجامعة، مشيرا إلى أن هذا المركز يشهد تطورا كبيرا خلال الفترة المقبلة، تماشيا مع التحول الرقمي الذي يشهده العالم، مشيداً بجهود مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة فى التصميم والإشراف على تنفيذ مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات.

150 تيرا بايت مساحة وحدات تخزين المركز الجديد

وأشار الدكتور إسلام حجازي، مدير مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة، إلى أن افتتاح اليوم يهدف إلى مواكبة آخر المستجدات التكنولوجية، حيث أصبح لدى الجامعة مساحة وحدات تخزين 150 تيرابايت، وأجهزة تأمين شبكات جديدة وحوالي 30 من الخوادم الحديثة، وتواكب ذلك مع زيادة سرعة الإنترنت بالجامعة إلى 2 جيجا بيت/ث للجامعة وكلياتها وإدارتها ومستشفياتها، حيث تم ضم جميع الوحدات التابعة لتكنولوجيا المعلومات في مبنى واحد تنفيذا لرؤية الجامعة في ضم جميع الوحدات داخل مبني واحد يضم وحدة البنية التحتية والشبكات، وحدة نظام الجامعة الإلكتروني، وحدة الخدمات الرقمية ووحدة البوابة الإلكترونية للجامعة.

واستعرضت الدكتورة نجوى بدر، عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، كيفية إعداد برنامج ذكي للجامعة «smart university»، والربط بين البوابة الإلكترونية وبنك المعلومات وقواعد بيانات الجامعة المختلفة والخدمات الإلكترونية المقدمة للطالب، وتتضمن الدفع الإلكتروني، والتعرف على المقررات الدارسية، وإتاحة الوصول إلى نتائج التقييمات و كذلك خدمات الخريجين والحصول على الشهادات وغيرها.

4 برامج أساسية

وأشارت الدكتورة حنان السعيد مدير مركز التعلم المدمج إلى الخدمات والبرامج الذي يقدمها المركز، حيث يضم 4 برامج اساسية بعدة كليات تشمل التجارة، والزراعة، والبنات والتربية، إلى جانب التعاون مع 10 جامعات حكومية، موضحة أن للمركز وكالات خارجية بالإمارات والسعودية، كما يقدم المركز 12 دبلومة مهنية، ومسارات تدريبية وتوفير برامج لعدد من المؤسسات.

كوبري معدني لربط ضفتي الحرم

واستكمالا لخطة تطوير الحرم الجامعي، افتتح الحضور الكوبري المعدني الجديد الرابط بين ضفتي الحرم الجامعي ليكون بديلا عن الكوبري القديم الذي أنشئ في ثمانينيات القرن الماضي، والذي تعرض لبعض الحوادث نتيجة لصغر الارتفاع أسفله والذى يعد أقل من الارتفاع المسموح به طبقا للمواصفات.

وصُمم الكوبري الجديد بواسطة مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس، طبقا لأعلى مستويات الراحة والأمان للمستخدمين وتوفير ارتفاع آمن للمرور أسفله، حيث يبلغ عرض الكوبري الخارجي 7.3 متر، وعرضه الصافي الداخلي للمشاة 6.4، وارتفاع الكوبري الداخلي 3.2 متر، وارتفاع القاع الخالص له من منسوب الطريق حوالة 5.7 متر مما يجعله من أعرض كبارى المشاة في مصر.