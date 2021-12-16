استشاري مناعة: التقاط الشخص لسلالتي «دلتا وأميكرون» تصيبه بمتحور ثالث

منذ ظهوره في نوفمبر الماضي حتى الآن، ما زال المتحورالجديد من فيروس كورونا «أوميكرون»، يثير الجدل والعديد من التساؤلات التي تدور في بال الكثيرين، وآخر تلك التساؤلات، ما الذي يمكن أن يحدث في حال التقاط الشخص لكل من سلالة «أوميكرون» التي قالت عنها منظمة الصحة أنها الأشد عدوى بين كل سلالات الفيروس، مع سلالة «دلتا» في الوقت ذاته.

هل يمكن أن يلتقط الشخص سلالتين في الوقت ذاته؟

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أنه يمكن أن يصاب الشخص بسلالتين مختلفتين من فيروس كورونا في الوقت ذاته.

وأشار «الحداد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه في ظل الانتشار السريع للمتحور «أوميكرون» بجانب الانتشار الواسع لسلالة كورونا «دلتا»، فإن هذا الانتشار السريع والواسع لكل من السلالتين، يزيد من فرص حدوث الإصابة المزدوجة.

هل الجمع بين سلالتين ينتج عنها سلالة جديدة أشد فتكاً؟

وكشف «الحداد»، عن أن الإصابة المزدوجة بسلالتين من فيروس كورونا، يمكن أن ينتج عنه سلالة جديدة، حيث يتيح هذا الجمع للسلالتين مشاركة الجينات ومبادلتها، منوها بأنه لا يمكن تحديد مدى خطورة السلالة الجديدة المنتجة، فربما تكون أقوى وربما العكس.

«أوميكرون» أكثر تهديدا من باقي السلالات

وأوضح الحداد، أن في الوقت الراهن، ليس هناك معلومات كافية حوال «أوميكرون»، التي على أساسها يمكن تحديد مدى قدرته على الانتشار أو قدرته على مقاومة اللقاح.

وأكد أهمية تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا، لما له من أهمية في زيادة قدرة الجهاز المناعي، على مقاومة الإصابة بالفيروس، مع الاهتمام بالنظافة الشخصية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامة، والتأكد من أنها تغطي الأنف والفم، لأن هذا يحد من انتشار الفيروس وظهور سلالات جديدة منه.