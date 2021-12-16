سلسلة دورات تدريبية لمُنتجي العسل وأصحاب المناحل بالفيوم

شهد الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، اليوم الخميس، الجلسة الافتتاحية لسلسلة من الدورات التدريبية التي يُجري تنظيمها لمُنتجي عسل النحل، والتي عُقدت في مركز الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالفيوم، بحضور الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور أيمن أحمد عويس رئيس قسم وقاية النبات بكلية الزراعة جامعة الفيوم، والدكتورة رشا عادل حسن الباحث بمعهد بحوث وقاية النبات بمركز البحوث الزراعية، والدكتور مدين محمود مرجاوي الباحث بالمعمل المركزي للزراعة العضوية بالمركز.

أسعار مدعمة لمستلزمات إنتاج العسل

وكشف نائب محافظ الفيوم أنّ المحافظة قد عقدت عدة لقاءات في أوقات سابقة مع أصحاب الخبرة والمتخصصين في تربية نحل العسل، مؤكداً حرص المحافظة على توفير الدعم اللازم لأصحاب المناحل، للحصول على مستلزمات الإنتاج من الشركات الرائدة في هذا المجال، بأسعار مدعمة.

إنشاء رابطة لمنتجي العسل بالفيوم

ووجه الدكتور محمد عماد بضرورة إنشاء كيان أو رابطة تضم ممثل لكل مركز من منتجي العسل بالمحافظة للتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، مُشيراً إلى أهمية إعداد قاعدة بيانات للمشتغلين في تربية نحل العسل، بعدد المناحل والخلايا والعاملين بهذا المجال، بما يعطى رؤية واضحة وواقعية لعدد المناحل والمشتغلين بها، لافتاً إلى أنه يجري تجهيز موقعين بمركزي الفيوم وأبشواي لتوفير مستلزمات المناحل.

دورات تدريبية لتوعية مُنتجي العسل

وأضاف نائب المحافظ أنّ الدورات التدريبية التي يتم عقدها لمُنتجي العسل بالفيوم، تهدف إلى توعيتهم بأهمية انتاج عسل النحل وقيمته الغذائية والاقتصادية، مشيراً إلى أنّ الدورات التدريبية بدأت اليوم بمركز الفيوم، على أن يتم عقد دورات متتالية تباعاً في باقي المراكز، حيث تنطلق الأسبوع المُقبل في مركز أبشواي لكونه أكبر المراكز في عدد المناحل ومن بعده باقي المراكز.

توفير الدعم المادي لمُربي النحل

وكشف نائب محافظ الفيوم أنّ التدريب يشمل أصحاب المناحل، ومربي نحل العسل، والمشتغلين بالصناعات القائمة على العسل، مؤكداً على أنه يجري التنسيق مع البنك الزراعي المصري لتوفير الدعم المادي اللازم للنحالين لإنشاء وإحلال المناحل بفائدة بسيطة، فضلاً عن التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير الدعم اللازم بنسبة فائدة بسيطة في الشأن نفسه.

توفيق أوضاع المناحل الغير مرخصة

وتابع أنه يجري دراسة منح رخصة تشغيل مؤقتة لتوفيق أوضاع المناحل غير المرخصة لحين ترخيصها، من خلال ضوابط ومحددات واضحة، بشرط الالتزام بالضوابط التي سيتم إقرارها، مؤكداً على أهمية استخراج التراخيص الخاصة بالمناحل وتوفيق أوضاعها للاستفادة من المميزات التي سيتم منحها لأصحاب المناحل المرخصة، لافتاً إلى أنّه يتم التنسيق مع شركة الفيوم لصناعة السكر لتوفير حصة بأسعار مناسبة لأصحاب المناحل، فضلاً عن التنسيق مع الهيئة العامة لسلامة الغذاء للتأكد من جودة المنتج من عسل النحل، بجانب العمل على تسويق المنتج للشركات الرائدة في إنتاج العسل من جانب، والتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومسئولي التموين في الشأن ذاته من جانب آخر.

الأساليب العلمية الصحيحة في إنشاء المناحل

وأوضح الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أنّ سلسلة الدورات التدريبية لمنتجي عسل النحل، تهدف إلى توعية النحالين بالأساليب العلمية الصحيحة في إنشاء المناحل وتربية نحل العسل، إضافة لتسويق العسل بطريقة صحيحة بما يعود بالنفع على منتجيه بأكبر فائدة ممكنة، فضلاً عن مناقشة آليات مواجهة المشكلات التي يعانيها منتجو عسل النحل في عمليات التغذية، وترخيص المناحل، ونقل الخلايا، وبحث آليات التغلب على المعوقات لزيادة الإنتاج من العسل.

توفير التدريب اللازم من أصحاب الخبرة

وأضاف معاون المحافظ أنّ المحافظة تعمل على التنسيق مع الشركات صاحبة الخبرة في مجال تربية نحل العسل، لتوفير التدريب اللازم للعاملين بالمجال نفسه من أبناء الفيوم، بالتعاون بين مديرية الزراعة، وكلية الزراعة بجامعة الفيوم، ومركز البحوث الزراعية، للتوعية بكيفية التربية السليمة، والوقاية من الأمراض، فضلاً عن توفير الدعم المادي اللازم بفائدة بسيطة للتوسع في المناحل، من خلال التنسيق مع البنك الزراعي المصري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.