إحالة 312 موظفا في المعهد الطبي القومي بدمنهور للتحقيق

شنت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام لمحافظة البحيرة، حملات تفتيشية مكثفة على المعهد الطبي القومي بدمنهور، خلال الفترات الصباحية والمسائية والسهر على مدار اليومين الماضيين، حيث قامت الحملة بمتابعة عملية الانضباط الإداري والتأكد من تقديم الخدمات الطبية الجيده للمرضى والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

ترك العمل دون سند قانوني

وأسفرت حملات المرور عن رصد عدد 102حالات ترك عمل وعدد 210 حالات غياب من العاملين دون سند قانوني بالفترة الصباحية والمسائية والسهر، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة.

توجيهات محافظ البحيرة

كما وجه «آمنة» بمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، وكذلك التأكد من حصول جميع العاملين على العقار المضاد لفيروس كورونا المستجد والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وأسفرت الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن اليوم، أيضا عن رفع 367 حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت ما بين ثابت ومتحرك بنطاق الشوارع والميادين، كما تم تحرير 8 محاضر عدم ارتداء كمامة بكوم حمادة.

كما أكد محافظ البحيرة على استمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.