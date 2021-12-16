التعليم تعلن رسوم امتحانات «أبنائنا في الخارج» للعام الدراسي الحالي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم امتحانات أبنائنا في الخارج، للعام الدراسي الحالي 2021-2022، المقرر أن تبدأ السبت 2 أبريل 2022 الدور الأول، بينما تعقد امتحانات الدور الثاني السبت 16 يوليو 2022، وفقًا للمناهج التي تدرس في جمهورية مصر العربية، بدءًا من الصف الأول الابتدائي، حتى الصف الثاني الثانوي العام.

150 دولارًا أمريكيًا رسوم امتحانات أبنائنا بالخارج

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه يجري دفع مبلغ قدره 150 دولارًا أمريكيًا لكل طالب في أي صف دراسي من الصف الأول الابتدائي، حتى الصف الثاني الثانوي، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

وبالنسبة لامتحانات المستوى الرفيع، قالت وزارة التعليم إنه سيتم عقد امتحان في المستوى الرفيع للغة الأجنبية الأولى للطلاب المتقدمين على نظام اللغات من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، على أن يكون امتحان المستوى الرفيع بنفس لغة امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يؤدي الطلاب من الصف الأول الإعدادي حتى الصف الثالث الإعدادي امتحان اللغة الأجنبية الثانية، في إحدى اللغات الآتية: (الفرنسية - الألمانية - الإيطالية - الإسبانية - الإنجليزية).

اللغة الأجنبية الثانية لطلاب أبنائنا بالخارج

- يؤدي الطالب الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية بالصفين الثاني والثالث الإعدادي بنفس اللغة التي أدى بها بالصف الأول الإعدادي (ولا يجوز للطالب تغيير اللغة الأجنبية الثانية).

- إذا كانت اللغة الأجنبية الأولى هي الفرنسية فيشترط أن تكون اللغة الأجنبية الثانية هي الإنجليزية.

- يشترط لاستمرار الطلاب على نظام اللغات (الذين يؤدون امتحان العلوم والرياضيات باللغات الأجنبية) اجتياز الاختبار في مادة المستوى الرفيع بدءًا من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي، بالإضافة إلى اجتياز اختبار اللغة الأجنبية الثانية للطلاب من الصف الأول الإعدادي حتى الثالث الإعدادي طبقا للقرار الوزاري رقم (386) لسنة 2018، وعند عودتهم إلى أرض الوطن تطبق عليهم قواعد تنسيق القبول بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والخاصة لغات، من حيث السن التي تطبق على الطلاب المصريين داخل جمهورية مصر العربية.