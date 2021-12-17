حظك اليوم برج الحمل الجمعة 17-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يقع برج الحمل في دائرة البروج الأولى، ويتميز بالتضحية وإيثار غيره على نفسه، كما أنّه من الشخصيات التي تكره الكسل والفشل، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدبن المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

الشمس والمريخ في منزل الحظ يساعدانك على تحقيق مكاسب أو تطور وتوطيد علاقة مهنية.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

القمر في منزل العلاقات يدعمك وتشعر اليوم بالتقدير وبحب الآخر وتقوم بخيارات موفقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان يحيى الفخراني، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.