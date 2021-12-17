حظك اليوم برج الثور الجمعة 16-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يميل مولود برج الثور إلى أن يكون كريمًا مع الأشخاص من حوله، وهو يهدف بهذا إلى أن يجعل علاقاته طويلة الأمد، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

تنافر القمر مع المريخ في منزلي المال يطالبك اليوم بالحذر في خطواتك، وتصرف في حدود ميزانيتك وركز على تنظيم نفقاتك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

فينوس وعطارد في منزل الحظ يمنحانك طاقة عاطفية وحضورا وحرصا على القيام بواجباتك على أكمل وجه.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.