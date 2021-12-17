حظك اليوم برج السرطان الجمعة 17-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعتبر علماء الفلك أنّه يكون محظوظًا من يملك صديقًا من مواليد برج السرطان، خاصة من الرجال، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدبن المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

التنافر الفلكي بمنزلي الصحة يطالبك بأن تهتم بصحتك، وأن تنظم جهودك، ولا تعلن خططك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

القمر في منزلك الثاني عشر.. انتبه ولا تذِع سرا خاصا بك أو بغيرك كي لا تندم، ولا تتكلم عن حياتك وأخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.