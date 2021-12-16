قرار جمهوري بتعيين الدكتور أحمد هلال عميدا لكلية التربية بجامعة طنطا

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور أحمد محمد الحسيني هلال، الأستاذ بقسم الصحة النفسية بكلية التربية، عميدًا للكلية لمدة ثلاث سنوات.

معلومات عن هلال

حصل الدكتور أحمد محمد الحسيني هلال على الليسانس «التاريخ- جامعة طنطا»، بتقدير جيد جدًا عام 1992، ثم حصل على الماجستير «صحة نفسية- جامعة طنطا»، عام 1998، ثم درجة الدكتوراه «صحة نفسية- جامعة طنطا» عام 2002.

وظائف هلال العلمية

وتدرج «الحسيني» في الوظائف العلمية: معيدا في 1993، مدرسا في 2002، أستاذا مساعدا في 2012، ووصل إلى درجة أستاذ في عام 2017، كما شغل منصب وكيل كلية التربية للدراسات العليا، اعتبارا من سبتمبر 2019 حتى فبراير 2021.