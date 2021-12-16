محمد رمضان يضع اللمسات النهائية لحفله في «إكسبو 2020»: فقرات ومفاجآت

أجرى الفنان محمد رمضان، جولة بمسرح حفله المقبل في «إكسبو 2020 دبي»، مع المنتج والمخرج صلاح الياسري، اليوم الخميس، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على برنامجه الغنائي والفني، الذي يقدمه أمام الجماهير، يوم السبت الموافق 18 ديسمبر 2021.

وقالت الشركة المنظمة في بيان لها، إن الفنان محمد رمضان، وعد الجميع بحفل تاريخي يحمل الكثير من المفاجآت المتنوعة، ويبدأ الإعداد له منذ وقت بالتعاون مع شركة الياسري للإنتاج الفني، المتعاقدة معه، ويتضمن الحفل استعراض كبير خلال فقراته، ومن المتوقع أن يحضره عدد كبير من جمهور زوار المعرض الدولي «إكسبو 2020 دبي»، المنعقد في الإمارات بمدينة دبي.

محمد رمضان يستعد لحفل ضخم بـ«إكسبو 2020»

فيما أكد المنتج والمخرج صلاح الياسري، خلال جولة التفقد، على حرص اهتمام الفنان محمد رمضان، بتفاصيل الحفل المختلفة، خاصة وأنه يحمل المواصفات العالمية من إضاءة وصوت وتقنيات حديثة للتصوير والإخراج، وتنقله قناة «إكسبو 2020» وتلفزيون دبي، عبر الهواء مباشرة في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم 18 ديسمبر 2021، للجمهور في جميع أنحاء العالم.

مواصفات عالمية لنقل حفل محمد رمضان

كان الفنان محمد رمضان، قد نشر منذ أيام، المقطع الأول من حفله الذي أقيم في بغداد في مدينة «سندباد لاند»، وتضمن الفيديو المنشور، ريآكت لصوت ضخم على بعض أغانيه.

وأثار الممثل حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في أحد اللقاءات الصحفية ممسكًا «شيشة» ويدخن على الهواء.

وقال «رمضان» إن الجمهور العراقي عريق، ساهم في نجاح العديد من نجوم العرب، معلقًا: «الجمهور العراقي شريك في نجاح النجوم العرب، وأي نجم عربي لو متمش اعتماده من الجمهور العراقي مش هيبقى نجم عربي».