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«كاف» يشكر الكاميرون على استعداداتها لأمم أفريقيا.. ويؤكد: البطولة في موعدها

كتب:

وسام محمد
05:25 م | الخميس 16 ديسمبر 2021
كاف

كاف

أكد فيرون أومبا، السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، أن بطولة أمم إفريقيا سوف تقام في موعدها، لافتًا إلى سعادته بمجهود الحكومة الكاميرونية، في ظل انتشار الشائعات حول إلغاء البطولة، بسبب فيروس كورونا ومتحوراته.

وقال «أومبا» في مؤتمر صحفي عُقد اليوم: «أنا جئت إلى هُنا بتكليف من رئيس كاف، ليس من أجل إلغاء البطولة، ولا يوجد في خططنا في هذا الأمر».

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