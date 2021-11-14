حماية المستهلك: مصر نفذت استراتيجية كاملة لتوفير مخزون كاف من السلع

قالت الدكتورة سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن الدولة المصرية نفذت الكثير من الإجراءات ضمن استراتيجية متكاملة بهدف توفير مخزون كافٍ من السلع الأساسية، موضحة أن جائحة فيروس كورونا كانت سببا في إحداث انقلابات كثيرة على مستويات عدة، ما تسبب في توقف عدد كبير من المصانع عن الإنتاج والانسحاب من الأسواق، ما أدى في النهاية إلى تضخم وعدم توفر السلع بشكل عام والغذائية خاصًة بالكميات الكافية.

وأضافت خلال استضافتها اليوم الأحد، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتشارك في تقديمه الإعلامية لبنى عسل، أنه على الرغم من ذلك، نجحت مصر في إحداث توزان كبير بين الاستهلاك والإنتاج، حيث حرصت على استمرار عجلة الإنتاج بمعدلات مقاربة من المعدلات المعتادة قبل الأزمة، ساعدها على عدم التأثر بشكل كبير بالآثار السلبية لهذه الجائحة التي تضررت منها غالبية دول العالم.

سعاد الديب: الشعب لم يشعر بنقص أي سلعة أساسية رغم الأزمة العالمية

وأشارت عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إلى أن الشعب المصري لم يشعر كمستهلك بنقص أي سلعة أساسية خلال الفترة الأخيرة بما في ذلك خلال فترات ذروة موجات كورونا المختلفة، كاشفة في الوقت ذاته أن الدولة لديها احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي الشعب المصري لـ 6 أشهر مستقبلية.

وتابعت: «وده كان توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه للحكومة، بأن المواطنين لا يشعروا بأي نقص للسلع في السوق».

وأكدت أن الدولة حرصت أيضا على الوقوف أمام عمليات تخزين السلع أو رفع أسعارها على المواطنين، وهو ما كان له دور أيضا في نجاح مصر في التعامل مع الأزمة العالمية التي تواجه العالم أجمع.

سعاد الديب: يجب وضع ضوابط لتنظيم الشراء الإلكتروني

وعلى جانب أخر، أكدت أنه يجب وضع ضوابط لتنظيم الشراء عبر منصات التجارة الإلكترونية سواء من ناحية الجودة أو السعر.