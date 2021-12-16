«بنت الجيران» بكلمات مختلفة في كل دولة.. عمر كمال في الأردن: أشرب رشوف وجميد (فيديو)

انتهى الفنان عمر كمال، من تسجيل حلقة تليفزيونية مؤخرًا في دولة الأردن، ومن المقرر عرضها خلال احتفالات رأس السنة الميلادية.

وخلال الحلقة قدّم أغنية بنت الجيران، ولكنه غيّر الكلمتين الشهيرتين في الأغنية «خمور وحشيش» إلى «رشوف وجميد»، وذلك بعد الأزمة التي دارت بينه وبين نقابة الموسيقيين على خلفية جملة «تمور وحليب»، التي قالها خلال حفله بالمملكة العربية السعودية بموسم الرياض.

حفل عمر كمال في الأردن

يشار إلى أن كلمتي «رشوف وجميد» التي قدمهما عمر كمال في الأغنية، هما أكلات مشهورة في دولة الأردن، وحرص عمر كمال على تغييرهم، لكي تتناسب الأغنية مع طبيعة الدولة التي يغنى فيها ويتمكن الجمهور من فهمها.

حفل عمر كمال في مصر

وقبل حفلاته في السعودية والأردن، كان عمر كما قد عمل على تغيير كلمتي «خمور وحشيش» في أغنيته الشهيرة «بنت الجيران» في مصر، وذلك بعد الأزمة التي وقعت مع نقابة الموسيقيين.

يذكر أن مؤدي المهرجانات، كان قد طرح مؤخرًا برومو أغنيته «انتى قلبي» التي يتعاون فيها مع المطربة شيماء المغربي.

وتقول كلمات الأغنية:

انتي قلبي وربنا نستيني العكننة

تخنقيني تعصبينى مش هتمشي من هنا

كل حاجة فى دنيتى

انتى اصلا ضحكتى

بالأمانة أنتى الأمانة

نفسي أخد فرصتي

متيجي لحظة جنبي وتخش قلبي

دا أنت اللى شاغل البال

حبيبي بس أنت من غير أنت

فلتة وعجبنى يا غزال