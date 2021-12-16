تردد قنوات on وخريطة البرامج والمسلسلات المعروضة

قنوات «ON»، واحدة من أهم الفضائيات التي يبحث عنها قطاع عريض من الجمهور، كونها تقدم باقة مميزة من الأعمال الدرامية والبرامج المتنوعة التي تقدمها القناة، لذا تصدرت محركات البحث «جوجل» خلال الساعات الماضية، بعد إعلانها في وقت سابق تغيير تردد القناة، على أن يتوقف التردد الحالي في الوقت الذي أعلنت عنه.

وفي إطار الخدمات اليومية والمستمرة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض تردد قنوات on الجديد على النايل سات، وذلك على النحو التالي:

تردد قنوات ON

يمكن متابعة البرامج والمسلسلات عبر تردد قنوات on الجديد على النحو التالي:

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

خريطة برامج قنوات ON

وتعرض قنوات أون، برنامج «سهرانين» الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، ويستضيف خلاله عددًا من الضيوف في سهرات خاصة عبر الشاشة.

كما تقدم القناة برنامج «أبلة فاهيتا في الدوبلكس»، وهو أحد أهم البرامج الكوميدية التي تعرض عبر الشاشات المصرية، ويستضيف شخصيات عامة سواء كانت فنية أو رياضية أو سياسية.

ويقدم من خلال شاشة «أون» عددًا من المسلسلات والأعمال الدرامية، التي تحظى بمشاهدة جماهيرية عالية، ويأتي من بين البرامج «نصيبي وقسمتك» الذي يعرض قصصًا واقعية من داخل المجتمع المصري، مثل خيانة الأزواج والإدمان وغيرها من الحكايات.

كما تعرض شاشة قناة «أون تي في»، برامج متعلقة بالدين والأسرة، منها البرنامج الاجتماعي الذي يناقش عديد الموضوعات التي تخص أفراد الأسرة مثل «راجل و2 ستات»، ويذاع في الساعة 4 مساء، والبرنامج الديني «قلوب عامرة»، في الساعة 6 مساءً، تقديم الإعلامية نادية عمارة يوميًا، إذ يدور خلاله الحديث عن بعض القصص الدينية، وتفسيرات بعض الأيات بالإضافة للرد على تساؤلات واستفسارات المواطنين.