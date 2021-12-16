«الصحة»: مؤشرات على قرب انتهاء الموجة الرابعة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك مؤشرات على قرب انتهاء الموجة الرابعة من فيروس كورونا، حيث هناك انخفاض في الإصابات، مشددًا على أنه من المبكر اقطع بذلك ولكن المؤشر بدأ في الانخفاض.

رسالة إلى كل من حصل على اللقاح منذ 6 أشهر

وأضاف «عبدالغفار» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم، أنه بالنسبة للجرعة التعزيزية فإن كل من مضى عليه 6 أشهر على التطعيم، ستصل له رسالة بالتوجه إلى نفس المكان الذي حصل منه على اللقاح للحصول على جرعة تعزيزية منشطة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك اختلاف بين الباحثين حول مدة فعالية لقاح كورونا ولكن أغلب الدراسات تتحدث عن أنها لا تقل عن 6 شهور، موضحًا أن اللقاح في الجرعة التعزيزية ليس بالضرورة أن يكون من نفس نوع اللقاح في الجرعتين الأولى والثانية، وهذا يحسن من استجابة الجهاز المناعي، مشددًا على أن الهدف هو تحسين استجابة الجهاز المناعي للتعامل مع الفيروس وتقليل حدة الإصابات ومعدلات الوفيات.

مصر لديها كل أنواع اللقاحات

وشدد على أن مصر لديها الكثير من أنواع اللقاحات ومنها الروسي، والبريطاني والصيني، والأمريكي، إضافة إلى لقاح الجرعة الواحدة وهو جونسون.

عدد الطلاب الحاصلين على اللقاح وأشار إلى أن عدد الطلاب الذين حصلوا على اللقاح هو 476 ألف طالب حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح، والمستهدف حوالي 7 ملايين طالب، موضحًا أنهم يعملون على توعية كل أولياء الأمور بأهمية الحصول على اللقاحات، خاصة أن فيروس كورونا يصيب جميع الأعمار، وحتى لو كانت الإصابات لدى الأطفال خفيفة فإن الحصول على اللقاح يقلل من انتشار العدوى واللقاحات الخاصة بالأطفال آمنة جدًا، ومجاز من هيئة الدواء المصرية، والأمريكية، والأوروبية.