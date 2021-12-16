كلمات وكواليس أغنية على خمسة ستة لـ أحمد خليل (فيديو)

طرح الفنان الشاب أحمد خليل، مساء اليوم، أغنية «على خمسة ستة»، عبر قناته الرسمية بمنصة «يوتيوب»، وهي من إنتاج شركة «سبيكاتيل ميديا»، و‎كلمات تامر حسين، و‎ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكس ماستر أحمد وجيه، و‎جيتار مصطفى أصلان، و‎طبلة عيادي، و‎صولو، ومحمود جلال.

ونستعرض لكم كلمات أغنية المطرب أحمد خليل الأخيرة في السطور التالية:

كلمات أغنية «على خمسة ستة»

‎مين يلايمنى ع اللى علقنى وجننى

‎مين يلايمنى قلبى ياناس إتاخد منى

‎ومين يلايمنى ع اللى علقنى وجننى

‎مين يلايمنى قلبى ياناس إتاخد منى

وليه ادارى ليه

‎بالنهار على خمسة ستة

‎فى انهيار ملى كٌل حتة

‎باختصار عدى وهدا

ف قلبى ادات نار

‎اسمه ايه عاشت الأسامى

‎اعمل ايه واخد اهتمامى

‎كلموه ياما نفسى يرضى هو تقلان ليه

طب وغلاوته

‎عمرى ما شُفت قمر فى حلاوته

‎والا هداوته

‎طير عقلى ياناس بهداوته

‎طب وغلاوته

‎عمرى ما شُفت قمر فى حلاوته

‎والا هداوته

‎طير عقلى ياناس بهداوته

‎وليه ادارى ليه

‎بالنهار على خمسه ستة

‎فى انهيار ملى كٌل حتة

‎باختصار عدى وهدا

ف قلبى ادات نار

‎اسمه ايه عاشت الأسامى

‎اعمل ايه واخد اهتمامى

‎كلموه ياما نفسى يرضى هو تقلان ليه

ردود أفعال الجمهور تجاه أغنية «على خمسة ستة»

أبدى الجمهور إعجابه بالأغنية، خاصة الميكس بين الجيتار والطبلة، حيث علق أحدهم: «ابدااااااع اقسم بالله، الجيتار مع الطبلة عاملين ميكس عالمي اقسم بالله، وهندسة صوت عالمية لا الصراحة اللحن والكلمات والتوزيع عالمي اقسم بالله، عاااااش اقسم بالله».

ومن بين أبرز التعليقات التعليقات أيضًا: «إيه الحلاوة دي.. إيه العظمة دي.. أحلى يوم اللي بينزل فيه أغنية جديدة ليك»، بينما علّق آخر: «هي دي النجومية ولا بلاش».

آخر أعمال أحمد خليل

كانت آخر أعمال المطرب أحمد خليل، أغنية «أنا بنسحب» منذ ثلاث أسابيع، وكانت أيضًا من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكس نادر حمدي، وماستر أحمد وجيه، وقد تخطت نسب مشاهدات الأغنية على منصة «يوتيوب» حاجز المليون مشاهدة.