حقوق ذوي الهمم في مشروع قانون العمل الجديد 2021.. حماية وإجازات سنوية

يعد مشروع قانون العمل الجديد 2021، من أهم مشروعات القوانين التي شهدت مناقشات داخل البرلمان بغرفتيه في العام الجاري، وبعد أنّ وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشكل نهائي، ازداد تساؤلات المواطنين حول أكثر من جانب بشأن محاوره، لكون القانون يهم فئة عريضة من المجتمع، وجاء رغبة من المشرع المصري في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القطاعين الخاص والعام.

مشروع قانون العمل الجديد 2021 وذوي الهمم

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير، أبرز ما يتناوله مشروع قانون العمل الجديد 2021، بشأن فئة ذوي الهمم التي توليهم الدولة اهتمامًا كبيرًا، حيث حرص المشرع على حقوق ذوي الهمم في مجال العمل، فاشترط القانون عدم تشغيلهم إلا في حال حصولهم على شهادة تدريب وتأهيل من الجهة المختصة بذلك، وتم استثناء من يعينهم صاحب العمل من غير الحاصلين على شهادة تأهيل، بشرط أن يتم قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه العمل.

الإجازات في مشروع قانون العمل الجديد

وتضمت مواد مشروع قانون العمل الجديد 2021، البنود المتعلقة بإجازات الموظفين، والتي تخضع لعدة شروط حسب القانون منها:

- تزداد مدة الإجازة السنوية بمقدار 7 أيام لمن يعملون في الأعمال الخطرة أو في مناطق نائية أو أعمال مضرة بالصحة.

- من حق صاحب العمل تحديد مواعيد الإجازة السنوية بناء على ظروف العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

- لا يجوز أن يقوم العام بتجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة.

كما نص مشروع قانون العمل الجديد 2021 على إلزام صاحب بصرف أجر شهرين لأسرة العامل المتوفى، من أجل توفير نفقات الجنازة ويصرف هذا الأجر للأرامل، وإن لم يوجد، فيصرف لأكثر أولاد المتوفي رشدا، وإن لم يوجد فيتم صرفها إلى أي شخص يتكفل نفقات الجنازة، ولا يقل ذلك عن ألف جنيه.