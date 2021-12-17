حظك اليوم الجمعة 17-12-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يحرص الكثير من الأشخاص المهتمين بعلم الفلك على متابعة طالع الأبراج يوميا، التي تنقسم إلى ترابية ومائية وهوائية ونارية، وتؤثر حركة الكواكب حول الشمس على طاقة كل برج، وتتحدد الصفات الخاصة بكل شخص حسب البرج ونوعه، وتستعرض «الوطن»، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 17-12-2021 على الصعيد المهني

الشمس والمريخ في منزل الحظ يساعدانك على تحقيق مكاسب أو تطور وتوطيد علاقة مهنية.

حظك اليوم برج الحمل 17-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدعمك وتشعر اليوم بالتقدير وبحب الآخر وتقوم بخيارات موفقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المصارع جون سينا، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 17-12-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر مع المريخ في منزلي المال يطالبك اليوم بالحذر في خطواتك، وتصرف في حدود ميزانيتك وركز على تنظيم نفقاتك.

حظك اليوم برج الثور 17-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في منزل الحظ يمنحانك طاقة عاطفية وحضورا وحرصا على القيام بواجباتك على أكمل وجه.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 17-12-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تتحسّن اليوم مزاجيا، واليوم تصنع فارقا بين الأمس والغد وتعلو قيمتك، فقط حافظ على حقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 17-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك.. تدهش الجميع بما لديك من جرأة وروح مبادرة، ويجعلك ذلك جذابا وقادرا على الإقناع.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 17-12-2021 على الصعيد المهني

التنافر الفلكي بمنزلي الصحة يطالبك بأن تهتم بصحتك، وأن تنظم جهودك، ولا تعلن خططك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 17-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر.. انتبه ولا تذِع سرا خاصا بك أو بغيرك كي لا تندم، ولا تتكلم عن حياتك وأخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 17-12-2021 على الصعيد المهني

القمر يدعم علاقتك بالأصدقاء، وقد يدفعك لمشاركة البعض في مشروع أو نشاط، وفي العمل تستفيد جيدا من خبراتك ومعلوماتك.

حظك اليوم برج الأسد 17-12-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت خاليا تعدك الأفلاك بميلاد مشاعر عاطفية، أو تتحول علاقة صداقة لحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة رزان مغربي، ويوافق تاريخ ميلادها 19 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 17-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. لا تتعجل الأشياء واهدأ لتحافظ على سلامتك وصورتك.

حظك اليوم برج العذراء 17-12-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق، ومن المهم أن تحافظ على هدوء أعصابك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 17-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدعم أعمالك ويجعلك مستعدا للتطور.

حظك اليوم برج الميزان 17-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس والمريخ بمنزل العلاقات يمنحانك سحرا.. تتحدث بلباقة، ويلتف من حولك كثيرون، وقد تعيش مغامرة عاطفية كبيرة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة الراحلة مديحة سالم، ويوافق تاريخ ميلادها 2 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 17-12-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر والمريخ في منزلي المال يطالبك اليوم بتجنب المغامرة في قراراتك المهنية والمالية والتجارية.

حظك اليوم برج العقرب 17-12-2021 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بأن تخطط جيدا قبل أي كلمة أو أي خطوة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 17-12-2021 على الصعيد المهني

كن هادئا إذا واجهت استفزازا غير متوقع.. قد تواجه ظروفا صعبة، لكن تساعدك عزيمتك، ومن المهم أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 17-12-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تسيطر على رغبتك في التمرد والتحرر من قيود الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 17-12-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر والمريخ بمنزلي الصحة يطالبك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة.. اصبر ولا تتذمر، ولا تعلن خطططك، وتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الجدي 17-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد ببرجك.. الأحداث تمضي لصالحك وتتكيف بسرعة مع المستجدات وتتصرف بحكمة، فقط لا تتكلم عن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 17-12-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي أفضل ويدفعك نحو التكاتف مع الجميع، وتعمل بوعي ويقظة وحماس.

حظك اليوم برج الدلو 17-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمنحك جاذبية تسيطر من خلالها على أي لقاء عاطفي.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 17-12-2021 على الصعيد المهني

احترس من مكائد خافية وعليك أن تحتاط منها، ومع ذلك تعرف كيف تنتصر حتى لو حاصرتك الضغوط.

حظك اليوم برج الحوت 17-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر والمريخ متنافران ومعاكسان مما يخلق لك اليوم تحديات وأجواء ضاغطة في الحب وفي نطاق العائلة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.