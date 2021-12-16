كندة علوش زوجة مطيعة تتعرض للخيانة في «ستات بيت المعادي»

في بيت كبير يغلفه الغموض، يشهد جرائم قتل متعددة على مدار ثلاثة عصور مختلفة، الستينيات والثمانينيات وعصرنا الحالي، تعيش كندة علوش الزوجة المطيعة طاعة عمياء، والمستسلمة لزوجها المتسلط، لتنقلب حياتها رأسا على عقب بعد خيانته لها.

يأتي ذلك خلال أحداث مسلسل «ستات بيت المعادي»، الذي يعرض حاليا على منصة شاهد ضمن سلسلة أعمالها الأصلية، ورغم تحكم زوجها في كل كبيرة وصغيرة في حياتها، ورغم تشدده معها، إلا أن مريم «كندة علوش»، تعيش حياة زوجية مستقرة، لا يعكر صفوها مثل هذه التحكمات، بل هي مستسلمة لها ومنسجمة معها تماما، إلى أن تأتي اللحظة الفارقة في حياتها، عندما تكتشف خيانة زوجها لها، مع نادلة تعمل في أحد المطاعم التي يتردد عليها.

تفاصيل مسلسل ستات بيت المعادي

وكرد فعل للخبر الحزين، الذي زعزع ثقتها بنفسها، وبقدراتها كأنثى، تقرر مريم الذهاب إلى المطعم للانتقام من النادلة، ولأنها شخصية مسالمة، ترتبك مريم عند مواجهتها للنادلة ولا تستطيع الإفصاح عن هويتها، وبدلاً من الانتقام منها، تنشأ بينهما علاقة صداقة مرتبكة، فإلى أين ستنتهي هذه العلاقة، وما هي خطة مريم البديلة في الانتقام؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث المسلسل.

ستات بيت المعادي تدور أحداثه خلال ثلاثة عصور مختلفة وهي الستينيات والثمانينيات وعصرنا الحالي، في إطار من التشويق والإثارة المغلف بالكوميديا السوداء، وهو النسخة العربية للمسلسل الأميركي Why Women Kill والذي لاقى نجاحاً عند عرضه موسمين منه خلال 2019 و2021.والمسلسل من إخراج محمد سلامة وسيناريو وحوار محمود عزت، وإنتاج شركة S Productions.

أبطال مسلسل ستات بيت المعادي

وبطولة كندة علوش، تارا عماد وإنجي المقدم، صبري فواز، أحمد وفيق، إنجي كيوان، مريهان حسين، وشريف حافظ، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف.

أحدث أعمال كندة علوش مسلسل ضي القمر الذي حقق نسبة مشاهدة عالية وقت عرضه في سبتمبر 2020 على قناة DMC ومنصة Watch It، لتناوله لأول مرة وبشكل مفصل التلقيح الصناعي ولجوء البعض إليه كحل لأزمة الإنجاب.

وهو من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، وهي واحدة من 6 حكايات يتضمنها مسلسل إلا أنا.كما تشارك كندة في بطولة الفيلم الهندي Yellow Bus وهو إنتاج مشترك بين الولايات المتحدة الأميركية، المكسيك، الهند، الإمارات، والأردن، وسيُعرض حصرياً على شبكة OSN كأحد أعمالها الأصلية بعد إكتمال عروضه في المهرجانات الدولية ودور العرض السينمائية.

وهو من تأليف وإخراج الأميركية ويندي بيدنارز، وتشارك في بطولته كندة علوش مع نجمة بوليوود الهندية تانيشتا تشاتيرجي، الفائزة بجائزة أفضل ممثلة بالعديد من المهرجانات الدولية، من بينها جوائز السينما المستقلة البريطانية عن دورها في الفيلم البريطاني Brick Lane، ونجم بوليوود أميت سيال بطل مسلسل Inside Edge الشهير والذي ترشح لجائزة إيمي (2018).