وزير الاتصالات: جامعة مصر المعلوماتية توفر فرص عمل وتدريب للطلبة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن جامعة مصر المعلوماتية، افتتحت الدراسة بـ4 كليات، وانتقاء هذه الكليات وتخصصاتها، يعكس فلسفة هذه الجامعة والرؤية التي انبثقت منها، حيث يوجد بها كلية هندسة الحاسبات، وكلية العلوم والحاسبات، وكلية العلوم والإدارة، وكلية الفنون الرقمية، وهذه التخصصات جرى اختيارها بعد دراسة دقيقة متأنية لمتطلبات سوق العمل.

فرص العمل والمهارات اللازمة ستتبدل

وأضاف «طلعت»، في لقاء مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، مساء الخميس، أن سوق العمل في الفترة الحالية والمقبلة يشهد تحولات كبيرة، مشددًا على أن فرص العمل ستتبدل، والمهارات اللازمة لفرص العمل في الفترة المقبلة مختلفة تمامًا عما سبق، وهدف الجامعة ورؤيتها، تأهيل الشباب المصري لسوق العمل، ومن هذه الرؤية انتقيت الكليات الأربعة.

إتاحة فرص التدريب للشباب

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن فرص التعليم الموجودة في الكليات الأربعة، مقترنة بفرص تدريب في المشروعات التي تضطلع بتنفيذها الوزارة، حرصًا منها على إتاحة الفرصة لهم للتدريب، وأن يتكون لديهم خبرة عملية مقترنة بالتعليم الأكاديمي في الجامعة، مشيرًا إلى أن عدد الطلبة في الجامعة نحو 200 طالب، وكان يمكن زيادته لكن هذا سيكون على حساب المستوى العلمي والأكاديمي، والدولة حريصة على كفاءة الطلاب المجتهدين.

وشدد على أن الجامعة مقترنة بجامعات عالمية رفيعة الشأن، ووقعت الجامعة اتفاقية شراكة مع جامعة «بوردو»، وهي واحدة من أفضل 5 جامعات في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال هندسة الحاسبات، كما وقعت اتفاقية مع جامعة «مينيسوتا»، وهي واحدة من أفضل 30 جامعة في الولايات المتحدة في مجال علوم الحاسبات.