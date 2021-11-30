وكيل صحة دمياط يتأكد من مخزون الأكسجين وشبكات الغازات لمواجهة كورونا

قام الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، بزيارة مستشفى الزرقا لتفقد سير العمل به، رفقة الدكتور محمد بدران وكيل المديرية ودكتور محمد فهيم مدير عام إدارة الطب العلاجي ودكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات، وبحضور قيادات المديرية، استكمالا للمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة دمياط.

التأكيد على مدى توافر الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

تفقدت اللجنة جميع أقسام المستشفي لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، والوقوف على مدى توافر الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وجودتها، والحرص على الاستماع إلى ذوي المرضى بالأقسام، والتأكيد على توفير أي احتياجات طبية لهم والتأكد من مخزون الأكسجين وشبكات الغازات والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا.

مناقشة خطة العمل الفترة القادمة

كما عقد وكيل الوزارة اجتماع مع إدارة المستشفى، لمناقشة خطة العمل الفترة القادمة، والتأكيد على توفير كل أوجه الرعاية الطبية للمرضى، والعمل نحو تطوير ورفع كفاءة الخدمة المقدمة والارتقاء بمستواها، مع تقييم أداء عمل القوي البشرية بالمستشفى، وضرورة المرور الإشرافي المكثف على مختلف الأقسام الطبية، ومعالجة أي سلبيات بها وتم التأكيد من تطعيم العاملين وعمل مركز اللقاح.

هذا وتم عقد ورشة عمل على تفعيل المنظومة الإلكترونية لعمل القرارات وإدخال ومراجعة مستندات الصرف الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة، حيث استهدف التدريب حضور مديرى نفقة الدولة والصيادلة والإداريين بالمستشفيات.

وقام الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط بزيارة مفاجئة لمستشفى رأس البر المركزي، تفقد خلالها قسم الطوارئ وتأكد من تواجد الفريق الطبي وتوافر المستلزمات والأدوية اللازمة للوقوف على معايير جودة الخدمات المقدمة، كما تفقد أثناء جولته مركز تلقي اللقاح، وتأكد من أن فرق العمل بالمراكز تسعى لتوفير سبل الراحة وتيسير الإجراءات على المواطنين.

كما وجه «عبدالجواد»، بالعمل على راحة المواطنين وحسن تنظيم العمل بالإضافة الحفاظ على سرعة وجودة عملية التطعيم، كما أكد على حسن معاملة المرضى وذويهم وتقديم الدعم النفسي لهم.