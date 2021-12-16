السجن 3 سنوات لـ«فراش» هتك عرض تلميذة داخل مدرسة بالعجمي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد علي إبراهيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الفتاح العكاري، وإمام محمد الصيرفي، وسكرتير الجنايات السيد البتانوني، بمعاقبة عامل في إحدى المدارس الابتدائية «فراش»، بالسجن لمدة 3 سنوات، لإدانته بتهمة هتك عرض تلميذة، داخل مدرسة «زيد بن حارثة»، في منطقة العجمي، غرب الإسكندرية.

تفاصيل قضية «فراش» هتك عرض تلميذة

تعود وقائع القضية التي حملت رقم 22446 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الدخيلة غرب الإسكندرية، عندما تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغاً من مدير مدرسة زيد بن حارثة الابتدائية، التابعة لإدارة العجمي التعليمية، يفيد بوجود واقعة اعتداء عامل على تلميذة داخل المدرسة، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص اتهام تلميذة بالصف السادس الابتدائي، 11 عاماً، المدعو «عماد خ. م. ع.»، 59 سنة، عامل «فراش» بالمدرسة المشار إليها، بالاعتداء عليها وملامسة جسدها ومواطن عفتها، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

ووفقاً للتحقيقات، قررت الطفلة أنها أثناء تواجدها بالمدرسة، استدرجها المتهم إلى غرفة مقصف المدرسة «الكانتين»، وحاول تجريدها من ملابسها، وملامسة أجزاء من جسدها ومواطن عفتها واحتضانها، إلا أنها صرخت مما أدى إلى افتضاح أمره.

«بوسة أبوية».. اعترافات المتهم

وبسؤال المتهم فى التحقيقات، أنكر ارتكابه الواقعة ، وقرر أنه احتضن الطفلة بحسن نية، وقال: «أنا حضنتها وبوستها بوسة أبوية».

وقررت النيابة عرض الطفلة على الطب الشرعى لتوقيع الكسف الطبي عليها، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء المسؤولين لسؤالهم.

وفور انتهاء التحقيقات، تمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهمة هتك العرض والخطف والاحتجاز، وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات.