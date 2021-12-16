خلود نادر: «بنكلم الجمهور بطريقته لسهولة التواصول معهم»

قالت الإعلامية خلود نادر، مقدمة برامج على إذاعة نغم إف إم، إن اللغة العامية أسرع اللغات وصولاً لكل المواطنين، إذ إنها الأسهل والأسرع في التواصل فيما بينهم، «إحنا بنكلمهم بلغتهم وطريقتهم، وبيقدروا يوصلوا لينا بسهولة عبر الـsms، أو صفحات السوشيال ميديا».

نادر: من الضروري على كل المذيعين انتقاء الألفاظ التي نلفظ بها على الهواء

وأضافت «نادر»، خلال استضافتها ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «CBC»، أنه من الضروري على كل المذيعين، انتقاء الألفاظ التي يلفظ بها المذيع على الهواء مباشرة، حيث يجب أن تكون كل الألفاظ لائقة ومنضبطة، لتساعد على إيصال الرسالة بشكل قوي وجيد، ودون الإخلال بالمضمون.

نادر: كل الفئات العمرية بتسمعنا والكلمة مهمة لازم نواكب العصر

وفنّدت: «لازم نحافظ على كل كلمة بنقولها، لأن الكلمة أكثر حاجة مؤثرة في الحياة، وكل الفئات العمرية بتسمعنا والكلمة مهمة ولازم نواكب العصر، والشرق الأوسط أول إذاعة اتكلمت بشكل مختلف عن باقي الإذاعات، ولازم العامية تكون راقية مع الاحتفاظ بهويتنا العربية الفصحي».

وأكدت أنه حاليا يجب الاهتمام بالبرامج التي يجري تقديمها للأطفال، حيث أنهم في حاجة إلى الكثير من الأعمال الفنية، من أجل تنمية مهاراتهم اللغوية وتقوية خيالاتهم ومعرفتهم.

وتقدم الإعلامية خلود نادر برنامج «أوقات» كل اثنين وخميس من الساعة 8 إلى الساعة 10 مساء، وبرنامج «كلام بنات» أيام الأحد والثلاثاء من الساعة 2 إلى الساعة 3 على إذاعة «نغم إف إم».

مقدمة برامج على راديو مصر: الـ«فرانكو عرب» إحدى أكبر مشكلات تواجهنا

وقالت الإعلامية علا بكر، مقدمة البرامج في راديو مصر، ومن أوائل المذيعات على أثيره، إن رسائل المستمعين التي يجري إرسالها عن طريق المستمعين، تكون أغلبها عبر الـ«فرانكو عرب»، هي إحدى أكبر المشكلات التي يواجهها كافة المذيعين في فهم واستيعاب تلك الرسائل الغريبة وغير المألوفة وطرحها على العامة.

بكر: جمهور الراديو في أغلب الأحيان لا يرغبون في الاستماع إلى اللغة العربية الفصحي

وأضافت «بكر»، خلال استضافتها بالبرنامج ذاته، أن جمهور الراديو في أغلب الأحيان لا يرغبون في الاستماع إلى اللغة العربية الفصحى بشكل دوري، بالرغم من أهميتها، ما دفع المذيعين لاستخدام ألفاظ أسهل للتواصل مع العامة ولجذب انتباههم.

وفنّدت: «بنتجنب الوقوع في فخ المفردات الغريبة أو الكبيرة شوية، وعاملين توازن وقادرين نمسك العصايا من النص، وبنحاول، وراديو مصر عنده العنصر ده، ومحافظ على اللغة حتى في أسلوب البرامج».

وتابعت: «ماعندناش منوعات ترفيهية بلغة مبتذلة، وكل المفردات في سياقها ومحطوطة بشكل دقيق ويليق».