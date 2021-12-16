مهندسون مصريون يصممون كوبري محوريا في تنزانيا: وسط التماسيح وسيد قشطة

قال المهندس خالد مكاوي، مدير الشئون الفنية في مشروع السد التنزاني، إن السد به 7 فتحات، تستخدم لتحريك المياه، ويجري تخزين المياه في مناطق منخفضة في بحيرة تضم 34 مليار متر مكعب من الماء.

9 توربينات بطاقة 2115 ميجاوات

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه يوجد 9 توربينات، بطاقة 2115 ميجاوات، تمد الطاقة إلى منطقة التحويلات.

1400 معدة لتنفيذ الغابات

وأشار المهندس خالد بدوي، مهندس المعدات بالسد التنزاني، إن المشروع يعمل لمدة 24 ساعة، ويضم 1400 معدة وسط الغابة في تنزانيا، ويوجد 5 أوناش برجية، و11 برجًا أرضيًا بجانب الكسارات لتكسير السن.

مشاريع سابقة في مصر شارك فيها المهندس

وأوضح المهندس أيمن عبده، مصمم أحد الكباري في تنزانيا، أنه شارك في تأسيس الطريق الأوسطي، الذي يربط من الأوتوستراد إلى منطقة الحوامدية، وكذلك كان مدير مشروع تحيا مصر، الذي يعد أعرض كوبري في العالم.

صعوبة بناء الكوبري في تنزانيا

وأضاف أنهم يواجهون صعوبة في تثبيت «الخوازيق» في الكوبري، لأنه يتم تركيبها في صخر، لذا تم تركيب أعمدة مجوفة بطريقة معينة، مبينًا أنه يشاركه 6 مهندسين مصريين بجانب عدد كبير من العمالة التنزانية، وسيجري استخدام الكوبري في نقل معدات التوربينات لتوليد الكهرباء.

وأوضح أن ذلك سيكون ضمن شبكة الطرق لدولة تنزانيا، متابعًا: «منطقة الكوبري فيها تماسيح بتخرج بنلاقيها في مناطق تخزين الحديد، بنستعين بإخوة تنزانيين يمشّوها، عشان نقدر نكمل شغل، وفي كمان سيد قشطة بيخرج بس مابيعملش حاجة».