حظك اليوم برج الميزان الجمعة 17-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعد برج الميزان من الشخصيات المحبة للتفاصيل البسيطة بشكل كبير، كما أنها تحب أن تستمع إلى كلمات المديح والثناء، ويعرف عن صاحب هذا البرج أنه شخص مخلص جدا في عمله، ولا يحب أن يكون مقصرًا مهما حدث، كما أنه يملك شخصية مفكرة تميل إلى النقد، ويأخذ وقتًا كبيرًا قبل اتخاذ أي قرار.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

القمر في منزل الحظ يدعم أعمالك، ويجعلك مستعدا للتطور.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

رغم التشوش.. الشمس والمريخ بمنزل العلاقات يمنحانك سحرا.. تتحدث بلباقة، ويلتف من حولك كثيرون، وقد تعيش مغامرة عاطفية كبيرة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.