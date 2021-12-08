حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 8-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يسمح مولود برج الميزان للآخرين بالتأثير عليه وعلى قراراته أحياناً، كما يميل لإرضاء شريكته وإسعادها بقدر ما يستطيع.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

اقتران القمر مع زحل يمنحك نضجا ويجعل اليوم مناسبا لإصلاح علاقاتك ولإيجاد حلول ناجعة.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

القمر في منزل الحب يجعلك تبدو متفائلا وتجمعك أوقات سعيدة بالأهل والأحباب.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.