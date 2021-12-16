حظك اليوم برج القوس الجمعة 17-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج القوس بشخصية قيادية، ويحب أن ينجز عمله على أكمل وجه، قد يتكاسل قليلا ولكن قاعدته المتبعة هي: (لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد)، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

كن هادئا إذا واجهت استفزازا غير متوقع.. قد تواجه ظروفا صعبة، لكن تساعدك عزيمتك، ومن المهم أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

إذا كنت متزوجا حاول أن تسيطر على رغبتك في التمرد والتحرر من قيود الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.