حظك اليوم برج الجدي الجمعة 17-12-2021 مهنيا وعاطفيا

السعي لتحقيق الأهداف بثبات وصرامة وبلا أي خوف أو تردد، أبرز ما يتميز به مولود برج الجدي كونه لديه شخصية طموحة، يحرص على إتمام جميع المهام المسندة إليه، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

تنافر القمر والمريخ بمنزلي الصحة يطالبك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة.. اصبر ولا تتذمر، ولا تعلن خططك، وتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

فينوس وعطارد ببرجك.. الأحداث تمضي لصالحك وتتكيف بسرعة مع المستجدات وتتصرف بحكمة، فقط لا تتكلم عن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.