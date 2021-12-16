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محمود مسلم

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 17-12-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
11:59 م | الخميس 16 ديسمبر 2021
برج الدلو

برج الدلو

يمتلك مولود برج الدلو شخصية محبوبة لجميع من حوله، كما أنه يتسم بالكرم ومساعدة الجيمع، وله القدرة على العمل في جماعة أو ضمن فريق، فهو يمتلك القدرة على تجاوز كل ما هو صعب أو ما يراه الآخرون مستحيلا، وما يعيب هذا البرج هو امتلاك شخصية مترددة .

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا 

الوضع الفلكي أفضل ويدفعك نحو التكاتف مع الجميع، وتعمل بوعي ويقظة وحماس.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

القمر في منزل الحب يمنحك جاذبية تسيطر من خلالها على أي لقاء عاطفي.

 

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.

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