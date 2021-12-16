إصابة 3 أشخاص في تصادم على صحراوي إسكندرية بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأتوبيس بالكيلو 73 اتجاه الاسكندرية الطريق الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة قبل قليل، وجري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

إخطار مدير أمن البحيرة بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ربع نقل، على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بنطاق ذات المركز، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحديد هوية المصابين

بالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من «وليد رجب سامي»، 38 سنة، مقيم أبو المطامير، باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح في الوجه وفروة الرأس وكدمات وسحجات بالجسم، و«عبد الله عوض مسعود»، 58 سنة، مقيم مركز حوش عيسى، مصاباً باشتباه كسر بالفقرات القطنية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«مجدي جمال الشحات»، 36 سنة مقيم أبو المطامير، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم وكسر في الساق اليسرى، ويجري عمل الفحوصات الطبية والإسعافات الأولية بمستشفى وادي النطرون المركزي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات.

انقلاب سيارة مواد بترولية

وشهد طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، في منطقة الكيلو 127 باتجاه الإسكندرية، في وقت سابق عصر اليوم، انقلاب سيارة بمقطورة مُحملة بمواد بترولية، إثر خروج السيارة من الطريق الداعم إلى الطريق، حيث انفجر الإطار الأمامي الأيمن للسيارة، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها بحمولتها، وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.