مباحثات «مصرية - إماراتية» حول تطورات تصنيع السيارة «بيك أب»

بحث المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، خلال لقائه اليوم مع الدكتورة ماجدة العزعزى، رئيس مجلس إدارة شركة إم جلورى القابضة الإماراتية، وعدد من المسئولين بالشركة، مجالات التعاون القائمة بين الطرفين.

«مرسي»: تنفيذاً لتوجيهات توطين صناعة المركبات والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمركبات

وأشار «مرسى»، فى بيان اليوم، إلى أن اللقاء الذى جرى عبر الفيديو كونفرانس، تناول تطورات التصنيع المشترك لإنتاج وتسويق السيارات «بيك أب EM» التى تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين، بموديلات وأنواع مختلفة، فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ خطة طموحة وغير مسبوقة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات والاستفادة من توافر واكتشافات الغاز فى مصر مؤخراً وتعميق توطين مختلف الصناعات، وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 فى مجال توطين تكنولوجيات صناعية حديثة وخلق كوادر فنية محترفة، حيث تم تأسيس شركة «مصرية - إماراتية» لإنتاج وتصنيع السيارات تعمل بالوقود المزدوج بسواعد مصرية كسابقة أولى فى مصر.

وقالت «العزعزى» إن الجانبين يستهدفان تلبية احتياجات السوق المحلية والأفريقية من هذا النوع من السيارات، موضحة أن الإنتاج الكمى للسيارة «EM» من المخطط أن يبدأ فى نهاية النصف الأول من 2022، والسيارة تتميز بتوفر أعلى قدرة محرك للسيارات «البيك أب» فى السوق وبمقاعد مريحة وتكييف هواء قوى ووسائل أمان عالية وتعمل فى درجات الحرارة المناسبة للشرق الأوسط والخليج وأفريقيا، بالإضافة إلى القدرة على العمل على مختلف أنواع الطرق، وحاصلة على شهادة «E-mark» الأوروبية.

وأشارت إلى أن هذا التعاون يسهم فى إنتاج مركبات أكثر محافظةً على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة، كما يسهم فى تقليل معدلات التلوث والانبعاثات الضارة التى لها تأثير سلبى على المواطنين والاقتصاد.