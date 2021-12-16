«طلعت»: أحلم أن تكون جامعة مصر المعلوماتية المقصد الأول للمتفوقين

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنَّ خريج جامعة مصر المعلوماتية سيكون له ثقل في اختياره للعمل بالشركات العالمية، ومن ثم المشرعات الهائلة التي تجري في إطار بناء مصر الرقمية ورقمنة أعمال الدولة، لافتا إلى أن المجتمع الرقمي المتكامل يولد فرص عمل واعدة ومتعددة في تخصصاتها وأنواع المهارات التي تتطلبها، مشددا على أن حلمه أن تكون جامعة مصر المعلوماتية المقصد الأول لكل الشباب المتفوق الراغب في أن يتخذ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طريقا لحياته العلمية.

مصر قادرة على الاستفادة من مواطنيها العاملين بالخارج

وأضاف «طلعت»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، أنه لا يتفق مع من يرى أن من يسافر من مصر للخارج فقدناه، بالعكس فالمصري الذي يعمل في دولة أخرى يستطيع أن يفيد بلده ويخدمها بنفس القدر الذي يستطيع زميله الذي يعمل في مصر.

وأكد أن مصر قادرة على الاستفادة من جاليتها التي تعمل في الخارج، وحينما بدأنا في التواصل مع الجامعات العالمية رفيعة الشأن لتعقد جامعة مصر المعلوماتية معها شراكات، كان مدخلنا لهذه الجامعات العلماء والأساتذة العاملون بالجامعات، لافتا إلى أن المصري العامل في الخارج ثروة للبلد.

المستشار عدلي منصور يترأس مجلس أمناء الجامعة

ولفت إلى أن مجلس أمناء جامعة مصر المعلوماتية يترأسه المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، ويضم باقة من المصريين المقيمين بالخارج من أساتذة الجامعات والمهنيين وقيادات الشركات العالمية، والذين لديهم رغبة هائلة واستجابوا ليشاركوا في مجلس الأمناء، ولهم نصيب في هيئة التدريس.

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنّه تقرر بعد دراسة أكاديمية وعلمية مكثفة، البدء بكليات الهندسة وعلوم الحاسب وتكنولوجيا الأعمال والفنون الرقمية، مؤكدا أنّ العنصر الحاكم هو اختيار التخصصات التي يتطلبها سوق العمل حاليا ومستقبلا، وهو العنصر الرئيسي لاختيار التخصصات الأكاديمية والتعليمية.