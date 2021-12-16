الإمارات: 5.4 مليار دولار لدعم برنامج أممي يستهدف مكافحة الفساد

أكد مندوب الإمارات العربية المتحدة في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تستضيفها مصر، على أهمية تضافر الجهود في سبيل تطوير تدابير منع ومكافحة الفساد، مشددًا على الدور المحوري الذي يؤديه الفريق العامل الحكومي المعني بمنع الفساد مع ضرورة مراعاة التوصيات الصادرة منه في هذا الشأن.

إعلان أبو ظبي لمكافحة الفساد أبرز أهمية تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات

وأضاف خلال فعاليات الدورة، أن إعلان أبو ظبي لمكافحة الفساد أبرز أهمية تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ظل ما تفرضه الثورة الصناعية الرابعة من تحديات في مجال توظيف تكنولوجيا المعلومات في رفع مستوى الآليات والأساليب المتبعة في التصدي لأفعال الفساد والتغلب على أضراره السلبية؛ إذ يؤكد هذا على إدراك جميع الدول الأطراف لأهمية هذا القرار من مختلف جوانبه الهادفة إلى تعزيز جهودها المشتركة في منع ومكافحة الفساد وتعزيز المسائلة والنزاهة بمشاركة جميع اصحاب المصلحة.

إطلاق برنامج تنفيذ إعلان أبو ظبي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة

وتابع: «وانطلاقا من التزام الإمارات بدعم الجهود الدولية لمنع ومكافحة الفساد فقد تمّ إطلاق برنامج تنفيذ إعلان أبو ظبي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتمويل قدره 5.4 ملايين دولار أمريكي للمساهمة في تعزيز التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ويسهل تبادل الخبرات وبناء القدرات والتعاون بين الدول الأطراف».