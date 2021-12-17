صديق المحاسب ضحية عصابة الدائري: كان دايما بيقول إننا ولاد موت

كشف صديق المحاسب «أمير»، ضحية عصابة الدائري، عن كواليس اللحظات الأخيرة لصديقه قبل مصرعه على الطريق الدائري أثناء استقلاله سيارة ميكروباص يستقلها تشكيل عصابى بعدما قاموا باختطافه وسرقته وأثناء مقاومته لهم اصدمت السيارة بالحاجز الخرساني، ما أدى إلى مصرعه وإصابة أفراد التشكيل العصابي.

صديق الضحية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة

وقال صديق المجنى عليه فى تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن الضحية قبل الواقعة بدقائق كان جالسًا معهم وكانوا يلعبون «بلايستيشن»، وفى حوالى الساعة الثانية والنصف صباحًا، غادر متجهًَا إلى منزله، وأثناء وقوفه على الطريق الدائري المتجه إلى منطقة المنيب قام باستيقاف سيارة ميكروباص بطريقة عشوائية.

وأضاف الصديق «أمير طلع الميكروباص وقعد جنب السواق، وهم ماشيين فى الطريق 3 شباب استقلوا العربية وخبطوه بحاجة على دماغه عشان يثبتوه بسلاح أبيض، قاومهم بشدة والعربية عملت حادثة وهو بيقاومهم ومات».

وأكمل «أمير عمره ما أذى حد ولا عرف يزعل حد منه، ودايما كان بيهزر مع الناس كلها ويضحك فى وش كل الناس، كان دايمًا يقول أحنا ولاد موت وهنموت صغيرين، ولما حد يقوله اتجوز كان يرد يقول لأ أحنا ولاد موت، وكان دايما بيضحك ويهزر».

خطف وسرقة

كانت البداية بوقوع حادث سير على الطريق الدائري ووفاة محاسب وإصابة 3 آخرين، وتبين أن المصابين هم أفراد عصابة للسرقة بالإكراه، كما تبين أنهم خطفوا المحاسب بعدما أوقف سيارتهم الميكروباص بشكل عشوائي لتوصيله إلى محل إقامتة بمنطقة المريوطية، فالتفوا حوله وقاموا بسرقة متعلقاته بالقوة، وحينما قاومهم اختلت عجلة القيادة فاصدمت السيارة بالحاجز الخرسانى، ما أسفر عن مصرعه وإصابة أفراد التشكيل العصابي، وأمرت جهات التحقيق بحبسهم المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الخطف والقتل وحيازة مواد مخدرة.

ضبط مواد مخدرة مع أفراد التشكيل

وأرسلت جهات التحقيق المخدرات المضبوطة مع أفراد التشكيل العصابي الى المعمل الكيماوي لفحصها لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة، كما انتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجنى عليه، وذلك لبيان سبب الوفاة.