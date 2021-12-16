حبس عصابة «الطريق الدائري» 15 يومًا.. حادث كشف هويتهم

أمرت جهات التحقيق، اليوم الخميس، حبس أفراد عصابة مسلحة متخصصة في سرقة المواطنين بالإكراه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما جرى الكشف عن هويتهم خلال حادث سير وقع على الطريق الدائري أمس، حينما حاولوا خطف محاسب، توفي أثناء الحادث، خلال مقاومتهم.

خطف محاسب كشف عن عصابة مسحلة

البداية كانت أثناء وقوع حادث سير على الطريق الدائري نتج عنه وفاة محاسب وإصابة 3 آخرين، وتبين من تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المصابين هم أفراد عصابة مسلحة يباشرون نشاطهم الإجرامي على الطريق الدائري، وتمكنوا من خطف المحاسب الذي أوقف سيارتهم الميكروباص بشكل عشوائي لاستقلالها بغرض توصيله إلى المريوطية، لكنهم التفوا حوله وحاولوا سرقة متعلقاته بالقوة.

وفاة أحد الأشخاص

وكشفت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن أفراد العصابة تعرضوا لإصابات بالغة من جراء الحادث، عندما أسرع المحاسب المتوفي في الإمساك بعجلة القيادة بشكل مفاجئ ليجبرهم على الوقوف؛ ما أدى لاصطدام السيارة بالحواجز الخرسانية على الطريق الدائري ووفاته وإصابة أفراد العصابة.

معاينة مكان الحادث

وتلقى قسم شرطة الهرم، إخطارًا من شرطة النجدة بحدوث حادث سير فانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة وجود جثمان شاب تبين أنه محاسب وإصابة سائق السيارة وعاطل وثالث مسجل جنائي وبحوزتهم مخدرات وهيروين وكتر و3 هاتف محمول «أحدهم ملك المحاسب المتوفي» مصابين بكدمات، وبمناقشتهم تبين أنهم تشكيل عصابي متخصص في سرقة المواطنين بالإكراه، وأنهم شرعوا في سرقة المحاسب وأحدثوا إصابته بالجروح القطعية، إلا أنه قاومهم وأمسك بعجلة القيادة وانحرف بها عن الطريق واصطدموا بالحواجز الخرسانية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أرسلت المخدرات المضبوطة إلى المعمل الكيماوي لتحليها لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة أم لا.