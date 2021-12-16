«لصوص الدائري»: خطفنا محاسب عشان التليفون طلع غشيم وورطنا في قتله

«كنا عايزين نسرق التليفون والفلوس، بس طلع غشيم وورطنا في جريمة قتله».. تلك الكلمات كانت ملخص اعتراف لصوص الدائري أمام الفريق الأمني بعد القبض عليهم، إذ بينت تحريات المباحث أن تلك العصابة تضم 3 أفراد لهم سجلات جنائية، كانوا يمارسون نشاطهم الإجرامي بسرقة المارة بالإكراه على الطريق الدائري، وأن آخر ضحاياهم كان شابًا في العقد الثالث من العمر يعمل محاسبًا، فخطفوه وأثناء مقاومته لهم اصطدمت السيارة بالحواجز الخرسانية ومات في الحال، بينما أصيب الجناة.

حادث سير كشف عن عصابة سرقة

فوجئ المارة على الطريق الدائري بسيارة ميكروباص، تنحرف بشكل مفاجئ وتستقر في الحواجز الخرسانية وأن جميع ركابها ما بين قتيل ومصابين، واستغاثوا بشرطة النجدة لإسعاف المصابين، انتقلت قوة أمن من قسم شرطة الهرم إلى مكان الحادث وبمعاينة السيارة كانت المفاجأة بوجود هيروين وأسلحة بيضاء «مطاوي» وهواتف محمولة بجانب جثمان شاب بينما 3 آخرين يصرخون من شدة الإصابات التي لحقت بهم.

أسرعت القوة الأمنية باستدعاء الإسعاف ونقل المتوفى إلى ثلاجة مستشفى الهرم، تحت تصرف النيابة العامة، في حين استقبل المستشفى المصابين وتم حجزهم في غرف الرعاية لتقديم العلاج حتى استقرت حالتهم الصحية، وتحفظت الشرطة على المضبوطات وبمناقشة المصابين تبين أنهم أعضاء عصابة مسلحة لسرقة المارة على الطريق الدائري.

المتهمون يعترفون بالجريمة

«يا باشا إحنا مقتلناش حد كنا عايزين نسرق التليفون بس هو السبب خبط العربية في الحواجز»، يواصل أفراد عصابة سرقة المارة، تفاصيل الجريمة وأن السيارة «ميكروباص» المستخدمة في الحادث تخص أحدهم، يستخدمونها في نشاطهم المؤثم.

وأضاف المتهمون أنهم يتقابلون يوميًا ويستقلون السيارة لإيهام من يقف على الدائري أنهم يعملون في تحميل الركاب، وعندما ينفردون بالضحية يستولون على متعلقاته ويلقونه على جانب الطريق، لكن حظهم العاثر أوقعهم في محاسب كان يقف على الدائري قبل المنيب، وطلب منهم توصيله للمريوطية وأثناء وجوده في السيارة بدأ في مقاومتهم وأمسك بعجلة قيادة السيارة فانحرت واصطدمت بالحواجز الخرسانية بشكل مفاجئ، ما أسفر عن مقتل الشاب، وإصابة الجُناة.

تشريح جثمان المجني عليه

قررت النيابة العامة حبس المتهمين بتهم الخطف والقتل وحيازة مواد مخدرة، وأرسلت المخدرات إلى المعمل الكيماوي في مصلحة الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية لفحصه، وبيان مدى فاعلية المادة المخدرة، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته رسميًا.