لجنة وزارية تبدأ التفتيش على سلامة الغذاء في المطاعم والمنشآت السياحية

قال عادل المصري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن القرارات الوزارية المتعددة أوصت بضرورة الالتزام بصحة وسلامة الغذاء وتطبيق الإجراءات الوقائية، لافتا إلى أن اللجنة الدائمة للرقابة والتفتيش المفاجئ والمعلن على كافة المنشآت التى تقدم المأكولات والمشروبات ستبدأ المرور على كافة المنشآت والمطاعم السياحية بداية من غدٍ السبت .

فحص كافة عناصر سلامة الغذاء

وأضاف خلال المنشور الدوري رقم «60»، والذي تم تعميمه على جميع أعضاء غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن اللجنة ستقوم بفحص كافة عناصر وسلامة الغذاء والإجراءات الاحترازية بالمنشأة والتفتيش على المطابخ والمخازن وجميع وحدات المنشأة، على أن تقدم تلك اللجنة تقريرا كل نصف شهر للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بنتائج أعمالها.

وأوضح «المصري»، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شكل لجنة دائمة برئاسة ممثل عن وزارة السياحة والآثار وعضوية ممثلين عن الوزارات «وزارة التنمية المحلية - وزارة الداخلية، شرطة السياحة والآثار- وزارة الصحة والسكان -محافظة جنوب سيناء - محافظة القاهرة - محافظة الأقصر - محافظة الاسكندرية - محافظة مطروح - محافظة أسوان - محافظة البحر الأحمر - هيئة الرقابة الادارية - الهيئة القومية لسلامة الغذاء - غرفة المنشآت الفندقية - غرفة المنشآت والمطاعم السياحية»، للتفتيش على التزام المنشآت السياحية والفندقية بالضوابط الصحية والإجراءات الاحترازية، إضافة إلى صحة وسلامة الغذاء المقدم للسياح.

للّجنة الحق في الاستعانة بذوى الخبرة

وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى أن قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة منحها سلطة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمساعدتها في المهام المسندة إليها، فضلا عن إضافة ممثلين من محافظات أخرى غير الموجودة بالقرار .