رامي صبري ونيكول سابا وويجز أبرز حفلات الكريسماس والعام الجديد

أيام قليلة وتبدأ احتفالات أعياد الكريسماس وبداية العام الجديد 2022 وبالفعل بدأ عدد من المطربين الإعلان عن حفلاتهم الخاصة بتلك المناسبات والأماكن المقرر أن تقام فيها، وتم الإعلان عن أسعار التذاكر الخاصة بهم، وهناك أيضا من الحفلات ممن وضعوا شروطا خاصة بالجمهور الذي يرغب فى الحضور.

حفل رامي صبرى فى الكريسماس

وسيكون أولهم الفنان رامي صبري والذي أعلن من خلال صفحته الخاصة على موقع انستجرام باأه سيحيي إحدى حفلات أعياد الكريسماس وذلك يوم السبت الموافق 25 ديسمبر في أحد الفنادق بمنطقة التجمع الخامس.

وبالفعل تم وضع عدة شروط خاصة بحفل رامي صبرى ومن بينها أنه يمنع منعا باتا دخول الكحوليات والمشروبات كما يمنع دخول الأشخاص ممن هم تحت سن الـ 18 سنة، كما أنه تم اشتراط دخول الجمهور بالملابس الرسمية.

حفل نيكول سابا فى رأس السنة

هناك أيضا الفنانة نيكول سابا والتى ستحيي حفلا غنائيا خاصا ببداية العام الجديد وذلك يوم الخميس الموافق 30 ديسمبر فى أحد المولات الموجودة بمنطقة التجمع الخامس.

حفل ويجز فى رأس السنة

أما ويجز فسيحيي حفله الغنائي الخاص باحتفالات العام الجديد يوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر فى فاميلي بارك بمنطقة التجمع الخامس.

وينضم إليهم الفنان تامر حسني والذي سيحيي حفلا غنائيا كبيرا ليلة رأس السنة الموافق 31 ديسمبر فى أحد فنادق القاهرة.

حفلات الفنانين خارج مصر

كما أنه من المفترض أن يحيي عدد من الفنانين حفلاتهم خارج مصر ومنهم على سبيل المثال الفنانة أصالة وحسين الجسمي.