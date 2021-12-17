يوسف عثمان يكشف عن تفاصيل دوره في مسلسل «غرفة 207»

يواصل الفنان الشاب يوسف عثمان تصوير دوره في مسلسل «غرفة 207»، وكشف عن تفاصيل دوره خلال أحداث المسلسل، وذلك خلال لقائه في برنامج «ET بالعربي».

وقال يوسف عثمان: «بصور دلوقتي مسلسل «غرفة 207»، وهي رواية لدكتور أحمد خالد توفيق، وتدور أحداث المسلسل حول فندق في السيتينات، وفي الغرفة 207 بيحصل حاجات خارقة للطبيعة».

يوسف عثمان يكشف عن دوره في «غرفة 207»

وعن تفاصيل الشخصية التي يجسدها ضمن أحداث المسلسل، أوضح أنه يؤدي شخصية «مصطفى»، وهو عامل مصعد في الفندق».

الغرفة 207 مسلسل رعب تشويقي

وأضاف «عثمان»: «المسلسل رعب تشويقي، وأنا قرأت الرواية وحبيت دور مصطفى كويس، رغم أنه متعب ومرهق، بس متأكد إنه هيعجب الناس وهينبسطوا بالحكاية، لأن صناع العمل مهتمين جدا بيه وبالحبكة الدرامية».

أبطال مسلسل غرفة 207

تدور أحداث مسلسل غرفة 207 في إطار الـ10 حلقات، وهي من بطولة محمد فراج، ريهام عبد الغفور، ناردين فرج، وغيرهم من النجوم، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

يذكر أن يوسف عثمان يعيش حاليا حالة من النشاط الفني، حيث يشارك في حكاية «حلم حياتي» من مسلسل إلا أنا، بطولة مايان السيد.

مواعيد عرض حكاية حلم حياتي

تعرض حكاية «حلم حياتي» يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساءًا على شاشة قناة DMC، وتدور أحداث المسلسل حول مرض التوحد، والصعوبات التي تواجهه حامليه.

يوسف عثمان يشارك في فيلم ريتسا

كما شارك في فيلم «ريتسا»، الذي تم إطلاقه في دور العرض السينمائية خلال الفترة الماضية، وتدور أحداثه في إطار من الرومانسية خلال فترة الخمسينات، والفيلم من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم الفنان محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، وعائشة بن أحمد، أمير المصري، ومن إخراج أحمد يسري، وتأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف.