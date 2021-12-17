مصر تتسلم رئاسة اللجنة المتخصصة في الزراعة والمياه بالاتحاد الأفريقي

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، «الإنفوجراف الأسبوعي»، في نسخته رقم 69، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 10 وحتى 16 ديسمبر الجاري، بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وأشار الملخص إلى استعراض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين والذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن تسلم جمهورية مصر العربية رئاسة الدورة الرابعة للجنة المتخصصة في الزراعة والمياه والتنمية الريفية والبيئة بالاتحاد الأفريقي، حيث أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال تسلمه رئاسة الدورة، على توجيهات الرئيس السيسي بدعم الأشقاء في القارة السمراء.

استقبال «سيرجي ليفين»، نائب وزير الزراعة الروسي

وخلال هذا الأسبوع، استقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، «سيرجي ليفين»، نائب وزير الزراعة الروسي للعلاقات الدولية والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون في المجال الزراعي بين البلدين.

كما قام وزير الزراعة، بزيارة منطقة توشكى ومحافظة أسوان، لمتابعة مشروعات تنمية جنوب مصر، حيث تفقد عددا من المشروعات الزراعية، ومحطة الزراعة الآلية، وافتتاح مبنى بحوث الصحراء، ومتابعة زراعات القمح والنخيل، فضلا عن زيارة المحجر البيطري، والمجزر الآلي، كما تفقد أيضا الحديقة النباتية بأسوان.

بروتوكول تعاون ثلاثي بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومركز البحوث الزراعية

كما شهد «القصير»، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومركز البحوث الزراعية، وشركة إيفا فارما للأدوية، لاستكمال الدراسات لإنتاج اللقاح المصري الجديد Egyvax المضاد لفيروس كورونا المستجد، كما أشار الملخص إلى استعراض وزير الزراعة، محاور السياسة الزراعية، وذلك خلال لقاء عقده مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الوزارة.

وشاركت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، في فعاليات معرض فوود أفريكا 2021 في دورته السادسة، كما تم الإعلان عن ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 5.3 مليون طن من المنتجات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير وحتى الآن.

الحملة القومية لتحصين الماشية

وأعلنت الوزارة هذا الأسبوع، عن إجمالي ما تم تحصينه من ماشية، ضمن الحملة القومية لتحصين الماشية، ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وجرى تحصين رؤوس الماشية بـ 5.5 مليون جرعة حتى الآن، كما نفذ معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية فعاليات البرنامج التدريبيى بعنوان «الرصاص وتأثيره وعلاقته بالتغذية»، لقسم بحوث الأغذية الخاصة والتغذية، ونفذ أيضا معهد بحوث وقاية النباتات عدة برامج ودورات تدريبية بمركز الفرافرة تحت عنوان «مكافحة سوسة النخيل الحمراء»، وذلك في إطار الحملات الإرشادية والتوعوية الخاصة لمكافحة آفات النخيل بالوادي الجديد.

كما قام فريق علمى بحثي من المختصين في الحياة البرية والأمن والآمان الحيوي بمعهد صحة الحيوان بزيارة تفقدية وتنفيذ دورة تدريبية بمركز إيواء وإكثار الحيوانات البرية بمنطقة أبورواش في مركز المؤسسة الدولية لإيواء وإكثار الحيوانات والزواحف والطيور البرية، ونظم معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ندوتين إرشاديتين بمحافظتي الفيوم والأقصر، بعنوان «دودة الحشد الخريفية.. الأعراض وسبل المكافحة».

كما أعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، إصدار 6000 شهادة بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء خلال هذا الأسبوع، كما اختتم المعمل فعاليات الدورة التدريبية للمتخصصين من دولة بيتسوانا حول اختبارات سلامة الغذاء، وذلك في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، وتحت إشراف وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم «الزراعة في أسبوع»، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم «الزراعة في كل مصر»، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.