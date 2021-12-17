مصرع شخص وإصابة آخرين في حادثين متفرقين بالبحيرة

أصيب شخصين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم «توك توك» مع جرار زراعي بقرية المرشد في مركز مطوبس بمحافظه كفر الشيخ، وجرى نقلهم إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة رشيد، يفيد باستقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة جراء وقوع حادث تصادم بين «توك توك» وجرار زراعي، وجاري عمل الفحوصات الطبية الأولية.

تحديد هوية المصابين في حادث التصادم

بالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من «أحمد خيري الحلاج»، 16 سنة، مقيم مركز مطوبس، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و«محمد أشرف الحلاج»، 17 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، وكسر في الجمجمة، وكدمات متفرقة بالجسم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة بمستشفى رشيد العام، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شاب بعد تناوله أقراص حفظ الغلة

وفي سياق آخر، لقى شاب مصرعه اليوم إثر تناوله قرص حبوب حفظ الغلال بإحدى قرى مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود العام، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد باستقبال المستشفى جثة شاب إثر تناوله قرص حبوب حفظ الغلال، وجرى حفظ الجثة وتحرير المحضر اللازم.

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة «إبراهيم م ف»، 18 سنة، مقيم عزبة الثمانين التابعة لمركز إيتاي البارود، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود العام تحت تصرف النيابة العامة.