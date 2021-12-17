راسل بيترز: لا أجيد استخدام يوتيوب.. وجورج كارلين مثلي الأعلى

قال الممثل العالمي راسل بيترز، إنه لا يجيد استخدام منصة الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب»، موضحًا أنه يفضل منصة تبادل الصور والفيديوهيات «انستجرام»، حيث يرى أنها أسهل.

تغير كبير في عالم الإنترنت

وأضاف بيترز خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، مع الإعلامية جومانا ماهر، أن العالم تغير كثيرًا عما كان عليه من قبل: «الناس كانوا بيبعتوا الملف في البريد الالكتروني، وكان ممكن يبقى فيديو 120 ثانية، ويتحمل في ثلث ساعة، لكن يوتيوب بدأ في 2005، وغير كل المفاهيم، وبعد 16 سنة زرت مصر».

ردود أفعال جديدة في مصر

وتابع، أنه يبلغ من العمر 52 سنة، وأصبح أبا لطفلين: «أتعامل دائما مع كل الأشياء كأنها تحدث لأول مرة، وبما أنني في مصر ولأول مرة أتابع ردود أفعال جديدة عما عهدته من قبل، فإن هذا الأمر يعتبر شيء رائع لأنني اكتشفت أشياءً جديدة عن نفسي وعن الآخرين، من يستطيع أن يتوقع ردوج الفعل على العروض فأنا متأكد أنني سأكون مختلفا وسأقدم الكثير من الأشياء التي لم أقدمها من قبل».

حديث مؤثر عن مثله الأعلى

وأشار، إلى أن جورج كارلين مثله الأعلى في الكوميديا، حيث يحترمه ويقدره كثيرًا: «كنت أعلم أنني لن أصبح مثله أبدًا، لكنني في نفس الوقت كنت مصرا على مواصلة طريقي، التقيته عام 1992 بعد 3 سنوات فقط من بداية تقديم عروضي الكوميدية، وعندما وصلنا الفندق، أكدت له أنني أتمنى العمل معه، وقال لي هذا أمر ممكن للغاية، وقد يتحقق في المستقبل، وبالفعل عملت معه لمدة 8 أشهر في عام 2008 قبل أن يتوفى».