الكشف على 1400 مواطن في قافلة طبية مجانية بالمنوفية.. استمرت يومين

نظمت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، قافلة طبية مجانية في قرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وسط إقبال كبير من المواطنين للكشف في جميع التخصصات الموجودة، حيث تم تنظيم القافلة وفق الإجراءات الاحترازية حفاظا على المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

الكشف على 1400 مريض في قافلة طبية بالمنوفية

وقالت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل العلاجية في المنوفية، إن القافلة استمرت لمدة يومين في قرية كفر ربيع لخدمتها وخدمة القرى المجاورة لها بمركز تلا لبعد المسافة بينها وبين مدينة تلا للوصول إلى القرى الأكثر احيتاجا للدعم، موضحة أن القافلة أقيمت على مدار يومين وشهدت إقبال ما يزيد عن 1400 مواطن جرى الكشف الطبي عليهم في جميع التخصصات.

القوافل الطبية بالمنوفية تستهدف القرى البعيدة عن المستشفيات

وأضافت منسقة القوافل العلاجية بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن القافلة الطبية شهدت وجود جميع التخصصات المختلفة فضلا عن عمل التحاليل وصرف الأدوية بالمجان للمواطنين المقبلين على الكشف بعد تشخيصهم من قبل الأطباء في القافلة، موضحة أنه في حالة احتياج المريض إلى أشعة يتم توجيهه بخطاب رسمي إلى أقرب مستشفى لعمل الأشعة اللازمة.

وأوضحت أن العمل في القوافل يتم تحت إشراف وزارة الصحة، وبتوجيه الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، مؤكدة أن القوافل الطبية تعمل على الوصول إلى القرى البعيدة عن المستشفيات لخدمتها وخدمة القرى المجاورة لها، مشيدة بالدور الكبير الذي يقوم به الأطباء في القوافل المختلفة في جميع قرى محافظة المنوفية.