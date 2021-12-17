وحدة السكتة الدماغية تنقذ حياة 1000 مريض في عام

كرّمت مستشفى الفيوم العام بالاشتراك مع الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وعبد القادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ، الأطباء والتمريض العاملين في قسم السكتة الدماغية بالتزامن مع مرور عام على بدء العمل في الوحدة، وتطويرها خلال العام بصورة كبيرة، بالإضافة إلى جهودهم في إنقاذ العديد من الحالات الذين تجاوز عددهم 1000 حالة، وذلك لتشجيعهم على الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لإنقاذ حياة المواطنين الذين يصابوا بالسكتة الدماغية.

تطوير وحدة السكتة الدماغية

وقالت الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنّ قسم السكتة الدماغية بمستشفى الفيوم العام، شهد اهتماماً كبيراً عقب افتتاحه، حيث تقدمت بعدة طلبات في البداية لافتتاحه وتم توفير الأجهزة اللازمة لافتتاحه ثم تقدمت بطلبات لوزارة الصحة لتطويره، وأصبح الآن يضم 9 أسرة عناية مركزة بعدما افتتح وهو يضم 4 أسرة فقط.

عضو لجنة الصحة: القسم مشرف ويدعو للفخر

وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الدكتور مصطفى عبد الحفيظ رئيس الوحدة أصر ونفذ حُلماً عظيماً بإنشاء ذلك القسم، الذي بالفعل أنقذ حياة المئات خلال أشهر قليلة، موضحةً أنّ ما حدث في تلك الوحدة شيء مشرف ويدعو للفخر.

إنقاذ أكثر من 1000 حالة

وأوضحت أنّ وحدة السكتة الدماغية خلال عام استقبلت 1133 مصاب بمشاكل تخص السكتة الدماغية، بينها 477 حالة عناية، كما قامت بحقن 70 مريض بالحقنة المُذيبة للجلطة المُخية بالمجان، كما جرى عمل جلسات فصل بلازما لـ 60 مريضاً بأمراض متنوعة بينها التهاب الأعصاب جليان باريه، ووهن العضلات، بالإضافة إلى 526 حالة دخول بالقسم الداخلي.

طوارئ على مدار 24 ساعة

وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنّ طوارئ المخ والأعصاب تستقبل يومياً أكثر من 40 حالة على مدار الساعة بخلاف ما يتم استقباله بالعيادات الخارجية.