وظائف شاغرة في بنك QNB للخريجين.. اعرف التفاصيل والشروط

أعلن بنك QNB عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن حاجته لعدد من الوظائف الشاغرة لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، وذلك في إطار حرص البنوك على توفير فرص عمل للخريجين، سواء كانوا حديثي التخرج، أو هؤلاء الذين لديهم خبرة.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل الوظائف الشاغرة في بنك QNB، والشروط المطلوبة ومسئوليات الوظائف، وفق ما أعلنه البنك، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف من خريجي الجامعة في تخصص مناسب مع تفضيل المحاسبة والمالية والاقتصاد وما إلى ذلك.

- مؤهل CAT / ACCA / CPA أمر لا بد منه.

- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات كمحاسب في الصندوق أو الأسهم الخاصة باستخدام محاسبة القيد المزدوج والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والخبرة في معاملة ضريبة القيمة المضافة / الضريبة.

- أن يكون لديه مهارات اتصال شفهية وكتابية ممتازة باللغة الإنجليزية، مع ميزة اللغة العربية.

- أن يكون لديه مهارات تنظيمية وإدارية جيدة والاهتمام بالتفاصيل ومعرفة Microsoft Office و Microsoft Excel، سيطلب منك استئناف السيرة الذاتية وصورة بحجم جواز السفر.

مسئوليات الوظائف

- المراقبة والإبلاغ عن النشاط اليومي.

- فحص ومعالجة جميع الفواتير المتعلقة بالصندوق بدقة.

- التحقيق في فواصل في الحساب النقدي.

- الإشراف على تسوية المعاملات.

- تسوية النشاط النقدي اليومي.

- تسويات الحساب المصرفي.

- إعداد التقارير الإدارية الدورية.

- الإعداد الدقيق وفي الوقت المناسب لحسابات الإدارة والبيانات المالية المنتظمة.

- إعداد الحسابات النظامية في الوقت المناسب وبدقة.

- الاتصال مع موظفي المكتب الأمامي وتقديم الدعم حسب الاقتضاء.

- التنسيق مع المراجعين الداخليين والخارجيين كما هو مطلوب.

- الاتصال بالمحاسبين والمراجعين والمحامين والأمناء الخارجيين كما هو مطلوب.

- وضع السياسات والإجراءات الخاصة بوظيفة محاسبة الصندوق والحفاظ عليها.

- التأكد من استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية والمحاسبية ذات الصلة.

- يحدد مجالات التطوير المهني للذات.

- يضمن معايير عالية من السرية والأخلاق لحماية المعلومات الحساسة تجاريًا.