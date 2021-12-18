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محمود مسلم

حظك اليوم برج السرطان السبت 18-12-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:02 ص | السبت 18 ديسمبر 2021
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

يعتبر علماء الفلك أنّه يكون محظوظًا من يملك صديقًا من مواليد برج السرطان، خاصة من الرجال، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

اليوم مثالي للتأمل والمراقبة ومراجعة الماضي، وتساعدك الأفلاك على التوصل لنتائج مهمة، فقط اعمل في صمت، ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

تنصحك الأفلاك بعدم الحديث عن حياتك الشخصية، وابتعد عن التعالي.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو. 

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