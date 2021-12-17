انقلاب مقطورة محملة بالبصل الأخضر يتسبب في غلق مهبط كوبري بالمنصورة

انقلبت مقطورة جرار زراعي محملة بالبصل الأخضر في محافظة الدقهلية اليوم، عند نزوله من مهبط كوبري سندوب العلوي بمدينة المنصورة، مما تسبب في إغلاق مهبط الكوبري من ناحية طريق «طناح - المنصورة»، وانتقلت الأجهزة التنفذية إلى مكان الحادث، واستخدمت لوادر رئاسة مركز المنصورة في إزالة آثار الحادث بإشراف شرطة المرور.

بلاغ بانقلاب مقطورة في مهبط كوبري سندوب

ورد بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة، بانقلاب مقطورة جرار زراعي في منطقة مهبط كوبري سندوب العلوي من ناحية طريق «المنصورة - طناح».

إزالة آثار الحادث وإعادة فتح مهبط الكوبري

وانتقلت قوة من الإدارة العامة لشرطة مرور الدقهلية، وقوة تأمين الطرق، والأجهزة التنفيذية ورئاسة مركز ومدينة المنصورة إلى مكان الحادث، وجرى تحويل مساء مهبط الكوبري لحين إزالة آثار الحادث.

وتمكنت لوادر رئاسة مركز ومدينة المنصورة، من إعادة تحميل كميات من البصل الأخضر على مقطورة وسيارة نظافة، وإزالة آثار الحادث وإعادة فتح مهبط الكوبري من جديد.

سقوط كميات كبيرة من البصل الأخضر

وأكد شهود العيان أن المقطورة انقلبت أثناء نزولها من الكوبري، مما تسبب في سقوط كميات كبيرة من البصل الأخضر على الكوبري وإغلاقه، وحضرت الشرطة، وتم إزالة آثار الحادث وفتح الكوبري، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.