التحقيق مع إدارة مدرسة بعد سقوط تلميذ من الطابق الثالث بالدقهلية

أوصت إدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية باستبعاد مدير مدرسة «أبو المعاطي الباز» الابتدائية، التابعة لإدارة بني عبيد التعليمية، من إدارة المدرسة، لحين انتهاء التحقيقات في إصابة تلميذ بالصف السادس الإبتدائي، نتيجة سقوطه من الدور الثالث بالمدرسة، مما تسبب في إصابته بإصابات بالغة.

كما قررت الإدارة إجراء تحقيق مع المشرفين الموجودين في المدرسة وقت الحادث، وانتقلت لجنة من الشئون القانون إلى المدرسة، بناءً على تعليمات من المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وكلف علاء إسماعيل، مدير إدارة بني عبيد التعليمية، بمتابعة حالة الطفل الصحية والتحقيقات الجارية.

إصابة تلميذ سقط من الدور الثالث أثناء الفسحة

وسقط الطفل محمد عصام محمد المنسي، تلميذ بالصف السادس الابتدائي بمدرسة أبو المعاطي الباز الابتدائية، من الطابق الثالث بالمدرسة في فناء المدرسة أثناء الفسحة، مما تسبب في إصابته باصابات بالغة، وفور نقله إلى مستشفى بني عبيد التخصصي، أكد الأطباء إصابته بكسور متنوعة، عبارة عن كسر بالجمجمة، وكسر بالضلوع والفك الأيمن، وقرر الأطباء تحويله إلى مستشفى الطوارئ الجامعي، لاستكمال العلاج.

ورود بلاغ لمركز بني عبيد بالحادث

تبلغ لمأمور مركز شرطة بنى عبيد من إدارة بني عبيد التعليمية بسقوط تلميذ من الدور الثالث في مدرسة أبو المعاطي الباز الابتدائية، التابعة للإدارة، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى بني عبيد التخصصي للعلاج.

بانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة الطفل محمد عصام محمد المنسي، طالب بالصف السادس الابتدائي، نتيجة سقوطه من الدور الثاالث بالمدرسة، ولخطورة حالته تم تحويله إلى مستشفى الطوارئ الجامعي.

وأجرى أطباء مستشفى الطوارئ بالمنصورة الإسعافات الطبية للتلميذ، وأكد مصدر مسئول أن حالته مستقرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.